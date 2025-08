100 años no son nada para “La Tía Coco”

“Pues... no me siento... digamos... por la edad que tengo ya, acabada, inútil. Al contrario, me siento perfectamente”, me dice La Tía Coco, la voz atiplada, sonora, a las 4:00 del jueves 17 de julio que charlamos en el comedor de la casa de su sobrina María Esther Dávila Fuentes, Mariquis, con mesa y sillas relucientes, cuadros de flores colgando de la pared, y al fondo una ventana por donde se cuela una luz lechosa que alumbra su rostro casi sin arrugas.

“Me dicen ‘fíjate que vamos a tener una reunión de todos los parientes’, ‘cuáles parientes, - les digo, - ya no los voy a conocer...’. Sacaron una libreta y me empezaron a decir, ‘¿te acuerdas de fulana?’, ‘sí, ‘¿y de éste?’, ‘sí’, ‘pues ya los invitamos a que vengan para que te saluden’”.

“Créame y soy sincera, ya no conozco Saltillo, les digo ‘oigan, ora sí, por favor, no me dejen sola’, dicen ‘¿por qué?’, ‘porque me pierdo’, ‘cómo que te pierdes’, ‘sí”. Y les digo ‘oigan no, esto no existía cuando yo vivía aquí ¿Cómo es posible que Saltillo haya cambiado tanto?’”.

“Me dice Jorge, mi sobrino, ‘voy a ir a Saltillo’, le digo ‘¿cuándo te vas?’, ‘tal día’, le digo ‘ay, ¿que no puedo irme contigo?, ‘sí, si quieres vamos, pero nada más voy una semana de trabajo’, le digo ‘pues no le hace. Tú te vas a tu trabajo y yo me voy con algunas de las personas de mi familia y de tu familia. Ay, pero si ya estoy puesta’”.

“Y conocí, no es exageración, pero el mundo entero. Feliz de la vida viaje y viaje por todo el mundo. Ay, para qué te voy a decir mentiras, recorrí, no te imaginas, una cantidad de países hermosos. Le tomé yo cariño a la paseada y entonces ya no me pararon.

“Mmm anduve todo México, para qué le cuento. No me quedó rinconcito que no conociera”, dice La Tía Coco y su rostro se pinta con esa emoción de tiempos idos.

“Se me ocurrió ir a México con mi hermano Ernesto que estaba estudiando allá y me gustó y ya le dije ‘oye pues guíame, porque México es muy grande, y yo no conozco, y quiero saber’. En dos días ya conocía yo México por todos lados, al derecho y al revés. Empecé a conocer México y más se me olvidó Saltillo”.

Pero ahora sí que ya tenía tiempo de no venir, insiste La Tía Coco con una claridad de mente que me deja avergonzado ante mi, a veces, flaca memoria.

“Sí me proponían matrimonio, sí me decían, sí me buscaban, pero les decía yo, ‘no, no, no, primero déjenme conocer el mundo y ya después hablamos’. Como le digo, no quise, porque me sobraron, pero yo contenta hasta la fecha. En ese tiempo se me fue la vida y ya no me casé, pero tengo muchos amigos”.

“No es que fuera yo bonita o atractiva, no, pero tenía muchos amigos, muchos amigos, y cuando no era uno que me invitaba al cine, otro que me invitaba a paseos...

-No sé, me gustó, se me hacía una cosa muy interesante enseñar a los niños que, en algunas ocasiones, no sabían decir ni cómo se llamaban. Me jacto de decirle que tuve muy buenos compañeros y compañeras, y maestros... ni qué decir. Pasa el tiempo, es natural, ellos más grandes y todo, empiezan a morirse unos y otros y así. De pronto, llegaba yo y me decían mis gentes, ‘ya no preguntes por él, ya murió’. Ay me dolía en el alma y, sí, efectivamente ya me cercioré de que ni modo, se los llevó Dios”.

“¿A qué jugaba?, a qué no jugaba... Siempre fui muy dicharachera... lengua suelta. Jugábamos a todo lo que viniera. Como éramos chamacas todavía nos sentábamos en el suelo con una pelotita o con una cosita... Y cuando crecimos un poco, un poco o un muchito, nos empezaron a gustar los muchachos y teníamos muchos amigos...”, recuerdo que me contó La Tía Coco tras su llegada a la ciudad.

“Cumpliditos los años, porque nada de que me pongo unos poquitos o me quito”, dice Coco.

“Siempre fue una persona muy especial, yo creo que por eso no se casó. Por eso duró 100 años, porque no tuvo hijos jodones ni maridos fregones”.

“Me siento soñada, es tan hermoso, volteo para todos lados y veo puras caras conocidas, gente que hace años no veía y que Dios me ha dado esa oportunidad. Estoy feliz, quiero agradecerle a Dios por haberme hecho llegar a este momento”, me dice La Tía Coco cuando llego hasta su mesa, entre empujones de la multitud, para registrar sus impresiones.

***

Andando los días, lejos de su terruño, Coco había comenzado a extrañar su ciudad, a su gente, sus amigos, su familia, y en cuanto pudo hacerse de un buen vividero en la capital, La Tía Coco aún no tenía casa y se asistía con unos amigos de Saltillo que estaban por allá, cargó con Maximina, su madre, que había enviudado siendo muy joven.

“Mi mamá se quedó sola nada más con nosotros que estábamos chicos. Mi hermano Ernesto y yo conseguimos un departamento y nos la llevamos. Mi mamá no quería salir de Saltillo, naturalmente que la convencimos...”.

Aquel atardecer de su arribo a Saltillo, que la conocí en casa de su sobrina Mariquis, volviendo sobre sus pasos a sus años de juventud, la maestra Socorro se había mirado en un salón de clase, dando clase, frente a grupos de hasta 50 chicos.

Fueron tiempos duros, difíciles, confesó.

“Te dicen, ‘nombre, te va a ir retebién son unos cuantos niños’. No, no crea, es bastante difícil, duro, cuando uno apenas salió de la Normal. Ya cuando me fui a México tenía algo de experiencia con los niños. Muchos chamaquitos tuve, desde los niños más chiquitos, los de primer año que no saben nada y muy traviesos, muy difíciles, pero gracias a Dios pude muy bien con el grupo y al siguiente año me cambiaron de primero a otro grupo con niños más grandes y así, hasta que recorrí de primero a sexto. Así es que ya después cogí práctica y muy bien, muy a gusto, muy contenta. No le queda a uno más que trabajar. Duré allá todo el tiempo de maestra de primaria”.

-Era usted regañona, ¿no?

-No precisamente regañona, muy exigente. En la escuela cuando los niños hacían algo les decían “te mando con la maestra Socorro”, y pronto se componían, “no, no, con ella no, con ella no”. Muy estricta, eso sí, me jacto de decirlo y no se me quita lo exigente. Yo lo hacía por su bien, de que algo aprendieran.

“Es increíble su fortaleza. Es bondadosa, pero es de carácter. Yo creo que eso la ha sostenido también”, dirá Cirenia García, su sobrina.

Por las tardes, después de lidiar con medio centenar de chiquillos, Socorro, quien había ganado fama entre sus compañeros profesores y sus alumnos de ser una maestra de dulce, pero exigente carácter, todavía se buscó un trabajo en una compañía constructora.

En ese tiempo La Tía Coco conoció a Ruth, una alemana guía de turistas que le invitó a viajar por lugares del mundo, de los que La Tía Coco apenas y había escuchado hablar o mirado en las páginas de los libros de texto.

“Inmediatamente dije ‘sí, ¿cómo es?, ¿qué se necesita?, desde luego, - le dije -, yo creo que mucho dinero...’, dice mi amiga ‘no, usted no se tiene que preocuparse por el dinero, aquí puede viajar y después de que viaje va pagando su viaje...’”.

Y con el dinero que juntaba durante el año, cosecha de su sueldo de maestra de escuela y empleada de una constructora, Socorro se fue a recorrer el mundo.

“Sí, recorrí mucho mundo, vacaciones, vámonos. Y como teníamos los dos meses completos de vacaciones, esos dos meses nos la pasábamos siempre viajando, viajando, viajando. Muchos países, unos muy hermosos, otros muy feos, de todo hubo. Teníamos una guía magnífica, una persona alemana que mis respetos. Desgraciadamente ya murió, cómo la lloro todavía... Pero empecé y cuando empecé ya no paré, ya seguí, seguí, seguí, y cada lugar o parte que conocía, más ganas me daban de seguir conociendo. Ya empecé a ver que había otro mundo y juntaba y juntaba y juntaba todo el año y entonces... vámonos”, me platicó La Tía Coco.

Y yo me resistía a creer que estuviera hablando con una mujer de un siglo.

Una mujer que recita de memoria hechos, nombre de calles, países, amigos, parientes, escuelas, maestros que tuvo en clase cuando apenas era una párvula.

“Yo apreciaba y quería mucho al maestro, ¿cómo se llamaba este maestro?, Carlos Espinoza, me parecía un maestro muy agradable y muy buen maestro, y así como él, de esa misma época, había varios”.

Al regreso de sus viajes por el mundo, La Tía Coco se solazaba en compartir con sus sobrinos las maravillas de las que había sido testigo.

“Lo contenta que se ponía cada vez que salía de viaje. Cuando regresaba traía sus fotografías, sus recuerdos, los compartía con nosotros. Nos platicaba sobre lo que había visto, lo que había conocido, qué tanto había aprendido de las culturas extranjeras, de los países”, me dice Jorge García, su sobrino, de vuelta al festejo en el San Isidro.

Cirenia vivió así la época viajera de La Tía Socorro:

“Estábamos esperando que llegara La Tía Coco, porque nos traía un regalito a todos, que la pañoletita, que la diadema”.