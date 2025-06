$!Abuso en la prepa “Narváez”, madre y víctima buscan justicia

S.A., una estudiante de Escuela de Bachilleres “Doctor Mariano Narváez González” de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), denunció un presunto abuso sexual cometido por su profesor de física durante una asesoría escolar en el cubículo del maestro. El caso llegó al Tribunal Universitario bajo el expediente T.U./U.S./23/2024 y después de indagatorias, el maestro fue dado de baja definitiva pues se le encontró responsable de “contacto físico indebido y hostigamiento sexual”, en contra de la alumna. También fue retirado como diácono permanente en la parroquia de San Charbel, donde servía como ministro de eucaristía. Pedro Oyervides Carrillo, procurador para la atención y protección de menores y adultos vulnerables de la Diócesis de Saltillo, advirtió que en este caso de presunto abuso sexual contra la feligrés, la iglesia local atenderá el caso “hasta donde tope”. El presunto abuso fue denunciado también penalmente, pues el Código Penal de Coahuila establece que comete abuso sexual quien “sin consentimiento de una persona de cualquier sexo, mayor de quince años de edad, ejecute en ella o la haga ejecutar un acto erótico”. Además, se establece que si se hiciere uso de la violencia física, psicológica o moral suficiente para intimidar al ofendido y cometer el delito, se incrementará en una mitad más las sanciones mínima y máxima. Actualmente el caso, denunciado desde 2024, está bajo la causa penal NIC-2596/2024 y el delito de abuso sexual agravado por cometerse dentro de un centro educativo. S.A y su madre, la señora Oralia Fernández, buscan castigo para el profesor de física. “Nosotros no buscamos el dinero, buscamos la justicia y la no repetición”, aclara Oralia Fernández. Semanario buscó a la persona señalada de haber cometido el presunto abuso sexual, pero hasta el cierre de la edición no había habido respuesta.

LA HISTORIA Fue desde el presunto abuso que a S.A. una niña de 17 años que hasta antes había llevado una vida normal, le vinieron las pesadillas y esos terrores nocturnos que la hacían mojar los pantalones, levantarse de la cama en las madrugadas e irrumpir en el cuarto de sus padres, atenazada por el miedo. “En las noches ella se levantaba y me decía, ‘mami, acabo de ver su cara’, y orinaba, del miedo se orinaba. Fue horrible, horrible, horrible”, cuenta Oralia Fernández, la madre, quien ha pedido se identifique a su hija sólo con las iniciales de su nombre: S.A. Lo peor llegaría después, cuando el pánico se apoderó del cuerpo de S.A., y acabó por enfermar. Oralia, la mamá, dice que se le tensó el cuerpo. Sucedió el 2 de mayo de 2024, apenas dos semanas después del presunto abuso que vivió S.A. Su familia tuvo que internarla de urgencia en un sanatorio privado. Que era la vesícula, dictaminó el médico y ordenó cirugía, no sin antes pasar factura: 50 mil pesos por la operación. Que se la fiara rogó Oralia porque en ese momento no llevaba dinero con qué pagar. Un día después, S.A. fue dada de alta. Pero ese mismo día, el 3 de mayo, se volvió a poner mal, “mal”, recalca Oralia, y de nuevo a la clínica. Que era el páncreas, diagnosticó el galeno. A S.A. le había dado principios de pancreatitis y era preciso hacerle una limpieza del páncreas. Y le limpiaron el páncreas. Eso ocurrió el 4 de mayo. “No sé si mi hija no pueda procesar bien las emociones, el doctor le dijo ‘¿qué te pasó?, ¿por qué estás así?’. A él se le hacía increíble que siendo tan jovencita se le complicara todo y le dijo ‘el cuerpo reacciona a las emociones, tienes que sacar tus emociones’, y le contamos...”. Y le contaron, dice Oralia: Su maestro de física había abusado sexualmente de ella, durante una asesoría escolar, según se relató en la causa penal NIC-2596/2024 y en la denuncia que interpuso en el Tribunal Universitario bajo el expediente T.U./U.S./23/2024.

EL ABUSO DE UNA MENOR El abuso sexual que relata S.A. y su madre, ocurrió el 17 de abril de 2024, como a las 3:30 de la tarde, en un cubículo ubicado en el sótano de la prepa. El maestro de la materia de física de la Escuela de Bachilleres “Doctor Mariano Narváez González”, de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde S.A. estudiaba el cuarto semestre de preparatoria, la había citado para explicarle unos problemas que ella no entendió en clase y que tendría que resolver en su próximo examen. Algunos detalles que S.A. recuerda, según obra en el expediente penal, es que, a esa hora, al exterior de la oficina del profesor, se encontraban ensayando los chicos de la rondalla de la prepa. El maestro les había pedido que no lo molestaran, porque estaba dando una asesoría. Y cada vez que alguien interrumpía mostraba su disgusto chasqueando los dientes. El profesor paró la clase, se dirigió a la puerta del cubículo y la cerró. S.A. dice en su denuncia que antes se presentó en el cubículo un intendente de la preparatoria al que Sergio solicitó el reemplazo de una lámpara descompuesta. Después, en su comparecencia ante las autoridades universitarias, (expediente T.U./U.S./23/2024), aquel conserje negó haber visto a S.A. en la oficina de Sergio, testimonio que más tarde sería desestimado, puesto que la niña había sido testigo de su presencia y de la conversación que sostuvo el intendente con el maestro sobre el cambio de lámpara. S.A., quien según su madre hasta antes de la agresión sexual que dice haber sufrido, era una niña tranquila, pero alegre y confiada, no sospechó, ni por asomo, lo que estaba por venir. En uno de los extremos de la oficina se abría una ventana que daba a las canchas de básquetbol de la escuela, y por la que penetraba la suave luz de la tarde. Según el relato de la madre en entrevista, el maestro de física tomó unos folders y comenzó a tapar con ellos los cristales de la ventana, como para impedir que algún curioso jugador atestiguara, desde las canchas, lo que él había preparado ya para su clase. Que qué estaba haciendo, preguntó espantada S.A. S.A recuerda que el profesor de física no respondió y se colocó detrás de la silla donde S.A. se encontraba sentada, resolviendo en su cuaderno los problemas que él le había dejado en el pizarrón. Entonces ocurrió lo que S.A. describió en la denuncia penal y ante instancias universitarias: que el profesor de física -narró S.A. en la denuncia- comenzó a tocarla por los hombros, luego introdujo sus manos debajo de su blusa y tocó sus senos. Esta narración está integrada tres veces en el expediente, según corroboró Semanario. Semanas más tarde, y conforme avanzaba en sus terapias, S.A. declaró a la psicóloga forense de la Fiscalía, que pasó algo más, que el profesor la habría cargado en peso, besado, palpado sus partes íntimas y obligado a tocarlo a él. Sin embargo, este dictamen, hasta el día de hoy, no ha sido integrado al expediente, lamenta la madre. Tales hechos podrían añadirse como agravante en sus denuncias. Desde ese momento, la expresión del rostro del maestro de física, quedaría grabada en la mente de S.A. y aparecería cada noche, como un fantasma, en sus pesadillas. S.A. saltó de la silla y corrió hacia la salida del cubículo, el profesor se interpuso entre ella y la puerta, dice el relato. Que no dijera nada, imploró el profesor, a cambio él la aprobaría en su materia y pasaría, además, a todos los amigos que ella incluyera en una lista, se refiere en la narración de los hechos.

S.A. TENÍA TEMOR “Era el modus operandi de este tipo, él ya lo venía haciendo. En la investigación salieron muchas niñas. Lamentablemente no quieren declarar, pero salieron cantidad de niñas a las que este tipo ha agredido. Una maestra dio el nombre de las niñas, se les contactó, las niñas dijeron que sí, que las había tocado, que les tocaba las piernas, que las acosaba, que les ofrecía regalos, celulares, por favores...”, asegura Oralia Fernández, la madre de S.A. Apenas escapó de la oficina del maestro, S.A. se dirigió al baño de la preparatoria. Se sentía sucia. Quería lavarse. Posteriormente S.A. declaró a las autoridades que, previo a su encuentro con su abusador, había creado un grupo de WhatsApp en el que agregó a sus amigas más cercanas de la preparatoria, con la intención de mantenerse comunicada por si algo le ocurría. S.A. habría recordado unas fotografías que estuvieron circulando entre la comunidad estudiantil de la Narváez, y que mostraban una pinta gigantesca en el sanitario de las alumnas con el nombre del profesor, y junto el adjetivo “Agresor”. Y había recordado la foto con la cara del maestro colgada del tendedero de agresores en el evento del 8M 2023. “Ella me dice ‘oye mami, el profe salió en los tendederos’, y yo le respondí ‘pues ten cuidado porque cuando el río suena... es que agua lleva’”, platica Oralia. Cuando S.A. salió del baño, envió un mensaje a sus compañeras de clase narrando todo lo que había vivido con el profesor de física, luego partió rumbo a su casa. Sus amigas se encargaron de avisar a los directivos de la escuela. Pasaron uno, tres, cinco días, y S.A. no se había atrevido a contar a sus padres lo sucedido, hasta que no pudo más y explotó. “La escuela sabía y ni siquiera me avisó”, reprocha Oralia.

ERA DIÁCONO Años atrás S.A., sus padres y hermanos habían conocido al profesor de física en la parroquia de San Charbel, situada a unas cuadras del barrio donde viven y en la que este servía como ministro de la eucaristía y, después, como diácono permanente, al lado de su esposa. En ese tiempo S.A. pertenecía al coro y al grupo de monaguillos del templo. Sus padres se habían integrado a la Alvernia, una fraternidad juvenil, matrimonial y familiar, cuyo objetivo es colaborar en la evangelización de la iglesia, movimiento del que el profesor y su esposa, eran parte. “Nos reconocíamos, nos saludábamos, éramos de la comunidad. En la Alvernia se usa que nos tratemos de mamá y papá. Él nos saludaba, ‘¿cómo estás mamá?, ¿cómo estás papá?’”, cuenta Oralia. Muchas veces S.A. lo habían mirado de espalda al altar, toda solemnidad, ataviado con su sotana blanca, celebrando la palabra, dando la comunión. La tarde de su abuso que no ha sido esclarecido por las autoridades, luego de reclamarle por lo que había hecho y antes de salir del cubículo, S.A. le gritó a su profesor que se iría al infierno. El profesor de física le respondió que no, que él celebraba todos los días en la parroquia, según contó. A su abuso sexual siguieron las secuelas emocionales. “Nos cambió la vida a todos, muchos traumas. Teníamos que estar al pendiente de que no se hiciera daño. Empezó a cortarse, a lastimarse, a tener pensamientos de atentar contra su vida. Se levantaba en las noches llorando, gritando, orinada del miedo, estaba muy, muy afectada”, narra Oralia. S.A., que hasta entonces no sabía cómo controlar y canalizar sus emociones, comenzó a experimentar dolencias en su cuerpo, lo que en psicología se llama somatizar. “Después que el psicólogo forense la entrevistó vuelve a tener ella los síntomas de las piedritas en la vesícula, el dolor, el vómito, y la tengo que volver a internar. Las veces que ella revive todo eso la tengo que internar. Uno de los doctores le dijo, ‘tienes que aprender a controlar tus emociones, porque si no... siempre vas a venir a parar aquí’”. Andando los días, Oralia y su hija S.A. fueron donde el Tribunal Universitario para la atención de los casos de violencia de género de la UAdeC, a interponer una denuncia por abuso sexual, misma que quedó integrada bajo el expediente T.U./U.S./23/2024. Sucedió a finales de abril de 2024. El Tribunal llamó a rendir declaración al maestro de física. Durante su comparecencia el profesor negó todos los cargos. “Él decía que no sabía por qué mi niña inventaba eso. Entra en muchas contradicciones, dice que mi niña nunca estuvo en su cubículo. Mandan citar al intendente que, momentos antes de la agresión, se había personado en la oficina del maestro, y dice ‘no, la niña no estaba ahí’. Le preguntan y ‘¿a qué fue usted al cubículo?’, dice ‘a cambiar una lámpara que no servía’. Mi hija... si no estaba ahí, ¿cómo supo lo de la lámpara?”, cuestiona Oralia. Al mismo tiempo, Oralia acudió al Sistema Entorno Seguro de la Diócesis de Saltillo, una comisión para la defensa y protección de menores y adultos vulnerables, con el fin de dar a conocer a las autoridades eclesiásticas la violencia sexual que el diácono permanente había ejercido en contra de su hija. Y Oralia recurrió a la Fiscalía General de Coahuila para meter una denuncia sobre el abuso sexual cometido por el maestro de física, en perjuicio de S.A., la cual hoy sigue su curso bajo la causa penal NIC-2596/2024 y que, dicho sea de paso, a más de un año de ocurridos los hechos, no ha prosperado. Oralia añoraba, por todos los medios, alcanzar la justicia para su hija, que el profesor fuera dado de baja definitivamente de la Universidad, que la iglesia católica lo expulsara para siempre de sus altares y que la autoridad judicial lo mandara a la cárcel. A la par Oralia y su familia libraban una batalla contra los prejuicios sociales, que ponían en tela de duda la veracidad de la tragedia sufrida por su hija. “Mucha gente, cuando se dio cuenta, en lugar de apoyarnos, me decían ‘¿segura?, ¿tu hija no miente?’”. Oralia buscó entonces al obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, para denunciar el abuso sexual que habían cometido en contra de su hija y solicitar la destitución del diácono de la iglesia. “Me dijo el obispo, ‘es que tienes mucho rencor, tienes que perdonar, tú no sabes cómo él lleva su arrepentimiento...’. Yo siento que lo están protegiéndolo”, dice Oralia.

MADRE DENUNCIA EN 8M El pasado 8 de marzo, durante la marcha del Día Internacional de la Mujer, Oralia se unió a las manifestantes en la Plaza de la Nueva Tlaxcala. Llevaba una piñata con la figura del profesor metida en un atuendo de diácono, detrás de su rostro el de un demonio con cuernos. Sobre la fachada del Palacio de Gobierno Oralia había colgado unas mantas grandes que acusaban al profesor de física. “No eres diácono y profesor, eres violador y abusador”. “No salió en los medios. Te estoy diciendo que mantas grandototas... Vi muchos periodistas que tomaban fotos de la piñata, de las mantas... Nada. Yo dije ‘¿o están pagando o qué está pasando o no es suficiente?’, pero no salió ninguna manta en ningún medio. Las de la marcha suben un tendedero, yo pido que pongan la foto del tipo y empiezan a llamarme de todos lados, ‘oye baja eso, quita eso...’, gente de la iglesia”. “Yo estaba muy enojada y le dije al obispo ‘pues arrepentido no lo veo, yo lo veo en los eventos sociales y lo veo hasta en fotos con usted. Su esposa y él salen con usted’, me dijo ‘es que no puedes decir cómo una persona está arrepentida, tú estás dolida, pero que Dios te ilumine’ y le dije ‘sabe qué, ya no quiero hablar con usted, muchas gracias hasta luego, va a tener noticias de mí’”. Y ya no hablé con el obispo, y ya no hablé con nadie”. “Nosotros no buscamos el dinero, buscamos la justicia y la no repetición”, aclara Oralia. TRIBUNAL LO DA DE BAJA El 18 de junio de 2024 el Tribunal Universitario resolvió dar de baja definitiva de la institución al profesor de física, después de haberlo encontrado culpable de las conductas de contacto físico indebido y hostigamiento sexual. El profesor impugnó la resolución ante la Comisión Ordinaria de Género de la UAdeC, órgano que, luego de analizar las pruebas de la denuncia y las actuaciones del Tribunal, determinó ratificar el fallo en su contra, mismo que obra en el expediente C.O.G./04/2024. Por su parte, y después de una serie de pesquisas, la iglesia católica también decretó la separación como diácono permanente. Empero, advirtió estar imposibilitada para declarar su expulsión, en tanto las autoridades civiles no emitieran su sentencia, esto por disposición del Vaticano. “El obispo me dijo ‘yo no puedo basarme en chismes ni en rumores, hasta que no tenga la seguridad, un fallo, de parte de la justicia civil’. Yo me molesté y le dije, ‘¿cómo me está diciendo chismes y rumores si mi hija está muy afectada?, y no solamente fue mi hija, fueron varias niñas, y me dijo, ‘¿cómo que varias niñas?’, le dije ‘sí’, dice ‘yo no sabía eso’”, comenta Oralia.

EN POS DE LA JUSTICIA El profesor de física, quien en ningún momento habría sido detenido por las instancias judiciales ni llevado a prisión, fue requerido en audiencia. A la primera audiencia no se presentó, alegando sus abogados problemas de salud. La autoridad lo citó entonces a una segunda comparecencia. Sus abogados, justificantes médicos en mano, argumentaron que estaba convaleciente. “En la tercera audiencia se presentó porque le mandaron decir que si no acudía le iban a girar orden de aprehensión”, dice Oralia. La madre cuenta que durante el proceso el profesor había ofrecido a la familia, a través de sus defensores, distintas sumas de dinero, como reparación del daño causado a S.A. A cambio pedía ser disculpado del delito por el que se le acusaba, y que no quedara antecedente penal sobre su persona. Oralia no aceptó. “Nosotros no queremos negociar, queremos que se le consigne y se le impute el delito. Yo lo quiero meter a la cárcel. Lamentablemente las leyes califican su delito como no tan grave, puede pisar la cárcel y salir, pero yo más que nada quiero que le quede ese antecedente que diga que es un agresor sexual. “Aunque hayan sido tocamientos le desgració la vida a mi hija y eso no lo paga con nada, ni con todo el oro del mundo. Piensa que poniéndonos dinero vamos a decir ‘ah muchas gracias’. Ese señor tiene que pagar, ya basta de tanta impunidad”. “Mi esposo me ha dicho, ‘ya desiste, no le van a hacer nada, él está con muchas influencias, está protegido’, pero yo soy terca”. Oralia dice que a pesar de que S.A. continúa con su terapia psicológica, de vez en vez le vienen sus ataques de pánico, incluso en la calle. “Ella quería comprarse blusas que fueran de cuello de tortuga, grandototas, porque este tipo le había tocado los pechos. Y me dijo, ‘es que tú no sabes lo que me pasó’, lloró, gritó y dijo ‘es que a ti no te tocó un viejo asqueroso, no sabes lo que yo siento’”. A partir de aquello S.A. de ser la niña alegre y confiada, se volvió una persona agria, antipática, retraída. “Ya todo mundo le cae mal, ya a todo mundo le ve algo... A veces como que empieza a achicarse, a achicarse, le digo ‘no te me achiques...’. A este desgraciado perro maldito lo voy a meter a la cárcel para que mi hija no se me achique y para que no se me achique ninguna niña...”.

CERO TOLERANCIA, ASEGURA TRIBUNAL Nadia Libertad Salas Carrillo, titular del Tribunal Universitario para la atención de los casos de violencia de género de la UAdeC, señaló que, de las 200 denuncias recibidas en este organismo desde su creación en 2020, sólo dos han sido por conductas que tienen que ver con abuso sexual, mismas en las que se determinó imponer la pena máxima para los culpables, es decir la baja definitiva de la institución. Detalló que las quejas por violencia de género ante esta instancia han ido en aumento en los últimos años, pues mientras que en 2021 se presentaron 21 denuncias, para 2024 se habían registrado 56 casos, la mayoría de acoso en sus diferentes modalidades. “Es un buen mensaje para la Universidad, se está generando esa confianza en la comunidad de acercarse a las instancias, de que se están atendiendo los casos”. Salas Carrillo descartó que en los archivos del Tribunal haya alguna otra denuncia o antecedente en contra del profesor de física. Y refrendó el compromiso de la rectoría de la Máxima Casa de Estudios de cero tolerancia a la violencia de género, así como de garantizar espacios seguros a la comunidad universitaria. “La política es de cero tolerancia a este tipo de conductas, y el objetivo es generar entornos seguros en los que se pueda desenvolver cada una de las personas que integramos la Universidad”. Comentó que la misión del Tribunal es visibilizar y tratar de prevenir conductas que tienen que ver con la violencia de género, a través de espacios de diálogo, actividades y foros, siendo su principal estrategia la atención especializada. Recalcó que, atendiendo a las exigencias nacionales e internacionales, este organismo trabaja de manera independiente y con absoluta libertad en su determinación, al momento de emitir una resolución. “No interviene ninguna autoridad en la toma de decisiones, más que quienes integran el Tribunal Universitario”. Preguntada sobre el peso que pueden llegar a tener las resoluciones del Tribunal dentro de un proceso judicial, respondió que “no es una función jurisdiccional, no conocemos de delitos, pero podemos coadyuvar en el proceso que lleve la Fiscalía”. OBISPO: ESPERAR EL ÁMBITO CIVIL Entrevistado sobre el tema, el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, comentó que el proceso judicial se está llevando como Dios quiere y de acuerdo con las leyes. “Sí, o sea ella (la madre) está haciendo todos los procesos, más bien ella debe ser la fuente, no yo. Yo no soy fuente de eso”. Y señaló que el abuso sexual del que se acusa a quien fuera diácono, no ocurrió dentro de la iglesia católica, y por ello debe tratarse en el ámbito correspondiente. “Si tú quieres hacer la nota ve a la escuela y ve con la mamá”. Dijo que por respeto a la privacidad de las partes se abstendría de hacer posicionamiento. “Yo no estoy para declarar algo acerca de ello porque hay que respetar la privacidad de ambos. Si la señora va a declarar algo públicamente es responsabilidad de ella, ella es la mamá, está poniendo en peligro o no en peligro, sino va a exponer a su hija”.