Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

La relocalización de la industria de chips ha abierto una nueva ventana de miles de millones de dólares que México busca captar, y en donde entidades como Jalisco, Nuevo León y Baja California, han sacado ventaja. Coahuila no quiere quedarse atrás. La cercanía con Texas, el clima de seguridad y la tradición en vocaciones económicas como la industria automotriz en la región Sureste, entre otros factores, hacen de la entidad un candidato para potenciar la industria de los semiconductores. Sin embargo, existen frenos como el rezago digital en la cadena de proveedores o la falta de generación de propiedad industrial, según refieren expertos consultados para este reportaje. A pesar de esto, Coahuila quiere dar el paso en la búsqueda de una rebanada de un pastel millonario, aunque algunos estados lleven ventaja. Ricardo Burciaga, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) en Coahuila y Durango, explica que Estados Unidos estableció el objetivo de retomar el liderazgo tecnológico en el mundo y para retomarlo están pidiendo el apoyo de México. “Es un tema geopolítico en donde Estados Unidos y China están compitiendo por tomar el liderazgo tecnológico. De esa manera todas las empresas en las regiones de Asia están siendo motivadas para que se relocalicen. Estados Unidos se apoya en México para esa relocalización”, expone. Esta relocalización de la industria ya benefició a Jalisco, quien recientemente atrajo el proyecto Foxconn, una inversión millonaria que promete convertirse en la mayor planta de montaje de servidores del mundo, equipada con chips de última generación. En 2023 se anunció en Baja California la llegada de Qualcomm, empresa fundamental en el diseño y desarrollo de semiconductores con miras a revolucionar la comunicación móvil y servicios relacionados con la tecnología inalámbrica. “Ellos (otros estados) tienen 20, 25 años incursionando en estas industrias. No se dan de la noche a la mañana, pero si no empezamos hoy, nos vamos a tardar más. Creo que es un buen momento para empezar”, comenta Luis Olivares, secretario de Economía en Coahuila. Omar Saldívar Correa, director del Instituto Tecnológico de la Laguna del Tecnológico Nacional de México reconoce que México en general empezó un poco tarde, y admite que ciudades como Guadalajara, Querétaro, Chihuahua o Mexicali, están impulsando de manera fuerte la industria. “Estamos a tiempo, tarde todos, pero Coahuila ya despertó, ya empezó avanzar para este proyecto”, considera. El Instituto Tecnológico de La Laguna abrió en 2023 la primera carrera de ingeniería en Semiconductores en Coahuila y tiene actualmente 55 estudiantes.

EJE ESTRATÉGICO Ricardo Burciaga de CANIETI considera que, a pesar del avance en otros estados del país en la industria de semiconductores, Coahuila tiene bases, tiene laboratorios, tiene academia, pero no se tenía aterrizado el tema como eje estratégico. Considera que a Coahuila le hace falta la coordinación de un objetivo para poder potencializar y convertir al Estado en un motor de tecnología del norte del país. En 2024 la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), lanzaron el Mapa de ruta: Oportunidades para el Nearshoring de Semiconductores en México (MNSR, por sus siglas en inglés), donde se identificaron seis estados que ya llevan a cabo actividades de la cadena de suministro de semiconductores: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas e identificaron otros seis estados -Durango, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León, Puebla y Sonora- que poseen las condiciones y los recursos, pero necesitan aumentar sus capacidades específicas para atraer inversión en este sector. Coahuila no estaba entre esas 12 entidades. A nivel nacional se lanzó el Plan Maestro de Semiconductores 2024-2030 y el Plan México, con los que se buscan articular esfuerzos públicos y privados para transformar al país en un socio confiable, competitivo y resiliente dentro del ecosistema norteamericano. Omar Saldívar, director del Tecnológico de La Laguna, señala que un factor importante es la llamada triple hélice: gobierno, empresa y educación. “Tiene que ir de la mano”, menciona y agrega que en la actualidad se habla de la pentahélice porque se agrega la parte humana y la parte sustentable. El secretario Olivares coincide que será un trabajo para ese tridente y considera que el foco de atención tiene que estar en el talento, pues este tipo de industrias busca que exista el talento con los conocimientos y la preparación que requieren. Dice que no quieren que sólo sea el ITL el que cuente con una carrera, sino que haya más opciones para entrar al ecosistema tecnológico. Jorge Gidi, responsable de la Comisión de Transformación Digital e Inteligencia Artificial en Canacintra, consejero nacional de CANIETI y miembro de Coparmex, identifica la falta de competitividad en dos vías: la falta de competencias mismas de la empresa y la competencia ‘desleal’ porque los extranjeros llegan con apoyos del gobierno. “La idea es buscar ser competitivo. Si vas a las olimpiadas no vas a pedir que te den chance a ti de empezar más adelante porque el competidor extranjero tuvo mejor entrenador”, compara Gidi, quien lidera la empresa Evidence Technology.

¿SOBERANÍA DIGITAL? Para Jorge Gidi un problema en la industria 4.0 es que no existe soberanía digital en México, pues la responsabilidad de mantener operando a las grandes empresas del país no son empresas nacionales. “Necesitamos ser competitivos con la tecnología hecha en México”, comenta. Según datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), desde 1993 se han presentado 453 mil 288 solicitudes de patente, de las cuales, 27 mil 746 fueron de mexicanos, apenas el 6.1%. El resto fue de extranjeros. Estados Unidos lidera con 222 mil 11 solicitudes y después Alemania con más de 35 mil. Tan solo el año pasado hubo 6 mil 912 solicitudes de personas originarias de Estados Unidos contra mil 169 de México. En cuanto a patentes concedidas el porcentaje proveniente de personas mexicanas es menor: el 3.6% (9 mil 494 patentes) de las 258 mil 380 otorgadas desde 1993. En ese sentido, Jorge Gidi dice que es necesario crear más propiedad intelectual nacional, pues las empresas extranjeras que llegan al país contratan talento nacional, maquilan tecnologías, desarrollos de software, patentes de la industria automotriz, pero terminan en manos de extranjeros que las terminan vendiendo de regreso. El especialista cree que, para detonar el ecosistema de tecnologías en Coahuila, se necesita apostar y apoyar a la propiedad intelectual nacional y local. Considera que es ahí donde existe una oportunidad histórica para el gobierno local. “Esto es un tema que va más allá de poner empresas extranjeras o de crear empresas. Se trata de apoyar a las empresas que están para que con propiedad intelectual como cimiento, desarrollen productos y servicios que no solamente vendan en el mercado local, sino que tengan la oportunidad de exportarse”. En 2024, según el IMPI, hubo 2 mil 586 solicitudes de invenciones de mexicanos, 39 de ellas, el 1.5%, provenían de Coahuila. Además, en la última década, Coahuila se encuentra en el séptimo lugar nacional en cuanto a la mayor cantidad de patentes otorgadas en el acumulado de esa década. Para Jorge Gidi cuando un gobierno impulsa la creación de propiedad intelectual y el desarrollo tecnológico de las empresas, manda un mensaje a la industria a nivel mundial. El presidente de CANIETI en Coahuila, Ricardo Burciaga, menciona que en Saltillo existe un buen número de empresas, cerca de 200 que trabajan con software que les pertenece, es decir, cuentan con la propiedad industrial. En Torreón, por su parte, hay 271 empresas, pero sólo 74 tienen software con propiedad intelectual.

Asegura que en Coahuila tiene una “increíble” masa crítica de empresas de tecnología de la información y que es necesario enseñar a las empresas a proteger la propiedad industrial porque reconoce que no hay cultura de ello. Para Gidi, el centro es la propiedad intelectual con enfoque en las empresas locales con la finalidad de que se conviertan en “monstruos” tecnológicos. El Mapa de ruta de FUMEC y USAID reconoce estas debilidades en el documento: “Si bien México no está bien posicionado para producir avances fundamentales en el campo de semiconductores, las empresas mexicanas que aspiran a formar parte de la cadena de suministro deben ser capaces de navegar en las olas de la innovación que periódicamente sacuden al sector. Es decir, aunque no lleven a cabo investigación y desarrollo, ni produzcan patentes valiosas de forma independiente, deben comprender e incorporar las innovaciones con rapidez y a bajo costo. Gran parte de la capacidad de México para incorporar innovaciones está impulsada por las grandes empresas extranjeras”.

BRECHA DIGITAL EN EMPRESAS El consejero nacional de CANIETI, Jorge Gidi, señala que el 99 por ciento del país opera con sistemas muy viejos y obsoletos que no aumentan la competitividad de la empresa, sino que se limitan a un cumplimiento básico. “Le urge al país modernizarse”, considera. La Ciudad de México es el único clúster dentro del país que se encuentra dentro de los 100 mejores clústeres de innovación en 2025 (posición 79), según la clasificación del Índice Global de Innovación . La innovación y adopción tecnológica es otra apuesta y urgencia en Coahuila, señalan expertos. Sin embargo, un obstáculo que suelen señalar las mismas empresas y comercios es el tema económico. El doctor Hesner Coto Fuentes, miembro de la división de estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de La Laguna, comenta que se tiene que trabajar en desmitificar que el tema de los semiconductores es caro. “Es caro si pones la planta que tiene Intel, pero si tienes algo aterrizado, eso te da acceso a desarrollar determinadas cosas”, explica. Se tiene que acercar a las empresas la posibilidad real de desarrollar tecnología con los semiconductores, comenta el doctor en Ciencias e Ingeniería Eléctrica. “Necesitamos que a lo mejor digan ‘yo no voy a invertir en lo último porque no llego ahí, pero voy a bajar un poco y con este nivel voy a poder desarrollar cosas que me sean rentables’”. Los expertos del Tecnológico de La Laguna aseguran que eso generaría una inercia que derribaría las barreras y mitos respecto al costo. “Hay que vestirse bien”, comenta Jorge Gidi. “¿Qué tienes que ofrecer a toda una industria para que te tomen en cuenta?”, pregunta. Dice que se trata de evaluar qué hacer para convertirse en la mejor opción. “Si tú fueras una empresa de semiconductores, dónde te gustaría ponerte, pues donde toda la proveeduría tiene el máximo nivel de adopción tecnológica, donde el gobierno tiene una política de compras inteligentes en temas de tecnología, donde se trabaja de la mano con la industria tecnológica y los tecnólogos del Estado, donde el producto interno bruto del Estado tiene un plan estratégico para que crezca en temas de tecnología”, comenta. Ricardo Burciaga dice que la variable que decide llegar a una región es el costo, pero hoy en día la reducción de ese costo se logra con innovación, tecnología, con productividad, con inteligencia artificial, con big data, con centro de datos. “Esa es la razón de la existencia de la tecnología: la eficiencia y la productividad”, dice. FUMEC y USAID lo dijeron en su mapa de ruta: “Los gobiernos estatales mexicanos y las empresas del sector privado necesitan crear economías subregionales impulsadas por el mercado interno, capaces de incorporar avances tecnológicos para reducir costos, producir bienes superiores o a medida, y encontrar nuevas aplicaciones para las industrias”. Sin embargo, en Coahuila existe un rezago en materia de modernización tecnológica. Los datos de los Censos Económicos 2024 del INEGI para Coahuila indican, por ejemplo, que sólo el 38.8% de las unidades económicas del estado utilizan internet para sus actividades productivas. Además, los usos más frecuentes son básicos, como el uso de buscadores y repositorios de información. Es decir, la adopción de herramientas digitales más profundas está todavía lejos de integrarse a la cadena de suministro. Otros datos reveladores del mismo Censo: 63.1% de las unidades económicas de Coahuila no contaban con un equipo de cómputo, 77.1% no tenía un correo electrónico para su negocio, 91.4% no tenía una página de internet propia, 67.2% no utilizaba algún tipo de tecnología digital. En tecnologías más avanzadas los datos son menos alentadores: apenas 0.49% utilizaba robótica avanzada, 0.81% utilizaron sistemas de inteligencia artificial y 8.1% de las unidades refirieron utilizar herramientas de software para analizar datos masivos.

Sobre la brecha en la adopción digital, el secretario Luis Olivares reconoce que es un punto débil, pero también un reto, pues considera que al momento en que se introduce al Estado en la dinámica, se permea para que las empresas locales también evolucionen en sus tecnologías. Para Ricardo Burciaga, el gobierno facilita y ahora se requiere un eje estratégico destinado al ecosistema de tecnología, con el que se detonen políticas públicas que ayuden a tener un mejor índice de innovación. “Hoy se sigue invirtiendo en obra civil, pero no en infraestructura tecnológica como el eje. ¿Qué me da una carretera? Transporta autos y mercancías en camiones y los lleva de un lado a otro. Hoy la infraestructura intangible, la infraestructura digital, ¿qué me lleva? Me lleva a comunicaciones, conecta ventas, conecta comercios, incrementa ventas, conecta mercados. Hoy en día conecta industrias, hace eficiente la productividad de la industria, la lleva de lo tradicional a lo inteligente, lo lleva a la inteligencia artificial, al big data, a la robótica”. Para el presidente de la Cámara tendría que ser prioritario el índice de innovación: apostar a la adopción tecnológica, integrarla y unificarla. Según Burciaga, cuando se apuesta por la madurez tecnológica se manda un mensaje al mundo, a las organizaciones y empresas de que se cuenta con un ecosistema de tecnología. “De inmediato te pone en esa lista de ciudades y estados innovadores. Pues al final de cuentas, además de la cercanía con Texas, la seguridad de la entidad o la infraestructura en cuanto a tierra, agua y energía, las grandes empresas van a preguntar: ¿cómo andas en telecomunicaciones, en innovación? Porque yo quiero llegar a tu ciudad, a tu estado y quiero ver si me vas a detonar algunas nuevas cosas”. Omar Saldívar agrega que tarde o temprano empresas micro o grandes tendrán que adaptarse. “Los semiconductores, todos los chips, microchips, van a entrar en todos lados”, refiere. Sin embargo, existe un grado de resistencia por parte de las empresas de diversos ramos, por lo que es necesario acoplar la tecnología a las industrias, señala Saldívar, director del ITL. “Van a tener que adaptarlo a sus nuevos procesos, aunque sea ramo automotriz, agroindustria, lo que tú quieras, van a tener que adaptarse a esta nueva tecnología. De ahí viene también de la mano la inteligencia artificial, robótica, semiconductores; todo esto viene a cambiar y a renovar el mundo”.

LA RUTA TECNOLÓGICA Ricardo Burciaga, presidente de CANIETI, asegura que existe una ruta para lograr los objetivos tecnológicos en el Estado. Este 2025 es el año del diagnóstico y compromiso. Posteriormente seguirá una propuesta de proyectos piloto en sinergia con Canacintra y Canaco en donde se buscará unificar y potenciar las distintas áreas y comercios. En 2026 el objetivo serán los prototipos de lo que se extrae, es decir, si se trabajará con 500 con mil o 5 mil comercios. Con esto el gobierno podrá tener los datos necesarios para la estrategia de políticas públicas. “Tengo que dar información real, si no nos pasa que andamos creando cosas sin sentido”, critica. Para 2027 la idea es el fortalecimiento del trabajo piloto. “Estamos a tiempo y vamos bien porque ya sabemos qué hacer”, opina Burciaga. El director del ITL, Omar Saldívar, señala que es importante que las empresas también comiencen con el cambio y el giro de estrategia, que no vean que es únicamente el tema automotriz, sino que se comprenda que los semiconductores también van a impactar a esta industria; además de la necesidad de apostar por más laboratorios. Hesner Coto Fuentes, doctor del Tecnológico de La Laguna, acota en que no se puede aspirar de primera a tener la tecnología que tiene Intel, es decir, no se puede dar el salto inmediato de recién nacido a adulto. “Hay pasos intermedios. No es aspirar desde el principio al tope de gama, sino comenzar como debemos comenzar todos, no con tecnología tan arriba, sino con aquella que nos dé a nosotros la capacidad tecnológica de desarrollar nuestras propias tecnologías y desarrollar nuestros propios equipos”, comenta. Sergio Guardado Martínez, coordinador de la carrera de Ingeniería Electrónica y de la nueva carrera de Ingeniería en Semiconductores, comenta que actualmente los alumnos de segundo y tercer semestre ya participan en la fabricación y diseño de un microchip de 5 por 5 milímetros, cuando antes para ello se tenía que voltear a ver a las grandes empresas. El coordinador, maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica, cuenta que visitaron la planta Vishay Intertechnology en Gómez Palacio, una de las primeras empresas en el norte del país de semiconductores, y encontraron que había no más de 50 personas porque el 80 por ciento estaba automatizado. “No dicen: ‘nosotros necesitamos gente capacitada, gente que sepa, pero no necesariamente para venir a moverle o para venir así a decirnos cómo hacer las cosas, sino necesitamos gente capacitada para abrir otras líneas de producción de otros semiconductores, aquí o en otra parte del mundo”. El doctor Hesner Coto agrega que, para insertarse en la industria de los semiconductores, se propuso a principios de año una iniciativa de multiproyecto donde en conjunto con un centro de investigación, se acordó trabajar en el desarrollo de sensores. “Se propusieron sensores para comenzar a tener un primer acercamiento a lo que son los semiconductores o las técnicas de fabricación apegadas a los semiconductores”. El director Omar Saldívar cree que la fortaleza inicial será el diseño, pues considera que tal vez en México todavía no se alcanzan los niveles macro de fabricación. “Antes dependíamos de otros países, ya podemos desarrollarlo aquí. Antes los desarrolladores estaban en China y ahí mismo producía y tenían toda la cadena de producción. Lo empezamos a hacer aquí ahora”. Pone como ejemplo que el Tec de Torreón entregó un banco de proyectos con necesidades para el sector agrícola y agropecuario en la región. La idea es que con la carrera de Semiconductores y la división de posgrado se aterricen soluciones a las problemáticas.