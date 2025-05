La Laguna: campo seco, economía herida

Pero a la fecha no se ha aterrizado ninguna regla de operación y tanto productores como líderes, piden apoyos para sortear la crisis.

Damián Torres Hernández, doctor en Economía, investigador y experto en economía y estadística agrícola en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de Matamoros, Coahuila, explica que al no sembrar se reduce el trabajo, entonces surge una saturación de mano de obra porque todo mundo va a querer trabajar y no habrá dónde hacerlo.

Damián Torres del INIFAP lo pone en palabras sencillas: si el ingreso era de 100 pesos, con la reducción de la actividad se esperan 50 pesos, entonces impacta al productor y surgen situaciones como que la mujer tiene que trabajar porque el ingreso familiar ya no alcanza.

Señala que desde la Contraloría buscan que el productor tome conciencia de no ceder sus derechos de agua.

“No es factible hablando de economía. Se gastaría nada más en puros traslados. No es redituable y muchos lo que hacen es rentar el derecho de agua”, reconoce el subdelegado.

Damián Torres del INIFAP no duda en que el productor social será el más golpeado en una competencia. “Es un león contra un pequeño felino”, compara entre el empresario agropecuario y el productor social. “No hay espacio para esa negociación. Tienen el control económico. Se van a arrinconar”, dice.

Natividad Navarro explica que el algodón en el transcurso del ciclo con todas las labores ocupa 32 empleos para una hectárea, una fuerza laboral que no se va a ocupar.

“Son, de esta sociedad, 200, 250 productores que no van a sembrar”, precisa.

“Dieron agua para los nogalitos, si no se mueren. El algodón no es costeable, le vas a invertir mucho dinero, no te va a redituar como normalmente”, comenta Martínez.

Explica que no se puede sembrar algodón porque una hectárea de tierra necesita de tres derechos de agua y a pesar de las áreas compactas cercanas a la toma, no les es redituable.

Luis Alberto Martínez, presidente de la sociedad de solidaridad “Unificación Nueva Laguna”, en San Pedro, cuenta que la planta despepitadora de algodón no va a trabajar este año simplemente porque no se va a sembrar algodón.

El subdelegado de SADER, José Mendoza, menciona que otro cultivo que se está procurando salvaguardar es el nogal, pues representa un patrimonio de los productores. Un nogal, si no se riega, pierde vigor y recuperarlo tarda hasta cuatro años, explica Natividad Navarro, líder campesino.

SEQUÍA, UN FENÓMENO CRECIENTE

Al 14 de mayo la presa Lázaro Cárdenas se encontraba a un 24.58 por ciento de su capacidad, mientras que la Francisco Zarco a un 39.9 por ciento, según el reporte diario de la Conagua. La falta de escurrimientos ha generado la poca captación de agua, principalmente en la parte alta de la cuenca.

José Mendoza de SADER refiere que es la cuarta ocasión en la historia en la que se presenta esta reducción del ciclo agrícola.

En Durango, por ejemplo, donde se hallan las presas que captan los escurrimientos, no existe ni un solo porcentaje de territorio que no tenga afectación de sequía, según el Monitoreo de Sequía de la Conagua. Particularmente en Indé y El Oro, municipios donde está la presa Lázaro Cárdenas, las últimas 14 quincenas han tenido registro de “sequía excepcional”, el nivel más alto según la Conagua y 40 quincenas seguidas con niveles entre sequía excepcional y sequía extrema. Para encontrar un nivel de sequía severa, el tercero de cinco niveles, se tiene que remitir el registro hasta la semana del 31 de agosto de 2023. Y para no encontrar ni siquiera el nivel más bajo, que es el “anormalmente seco”, nos tenemos que remontar hasta el 31 de octubre de 2022. Es decir que en estos municipios de la parte alta del río Nazas, acumulan dos años y medio de sequía.

En los municipios de La Laguna de Coahuila todo el año ha transitado el registro entre sequía moderada y severa.

“Estamos a expensas de que llueva”, señala el ingeniero Mendoza de SADER. Y sobre todo que llueva en la parte alta de la cuenca. “Ojalá y los escenarios sean favorables y la naturaleza nos bendiga con el agua”.

Dice que siempre quisiera que el agua cayera en la parte alta, donde se va a concentrar y administrar desde la presa.

El economista del INIFAP, Damián Torres, considera que el efecto se extenderá y considera que posiblemente el siguiente año no regresen los niveles de agua a las presas a como estuvieron en 2023.

“Es un efecto climático. Lo que no se ve no tiene control. Aunque hablemos de políticas agrícolas para La Laguna, no es el tema. Más bien, yo creo que pudiera abordarse por los lados de la productividad del agua, los canales de suministro de agua agrícola. El asesoramiento para los productores”, considera.

La tecnificación del riego es una de las apuestas del actual gobierno federal, pero al momento no hay un proyecto específico para la región. Aunque el subdelegado Mendoza de la SADER asegura que hay un plan que inicia en julio.

Damián Torres señala que no se está trabajando en el uso eficiente del agua para generar más rendimiento en el campo. Considera que no hay control del agua que permita, por ejemplo, calcular las cantidades con respecto a la producción esperada.

“Se necesita implementar nuevas tecnologías de riego como la cintilla para maíz, para sorgo. Avances en investigación a tecnologías para uso eficiente del agua. Cálculos en la productividad del agua para cada cultivo, semillas de alto rendimiento”.

Torres añade que hay tecnologías que pudieran apoyar, pero no va a ser la medicina, aclara.

Elizabeth Estrada lamenta que exista un vacío de política pública del gobierno federal para atender las afectaciones, pues apunta a que no hay alternativas sociales de trabajos comunitarios.

También critica que se hable ahora de tecnificación, cuando el proyecto de Agua Saludable, que precisamente extrae agua de las presas para consumo humano, tenía contemplado un recurso de más de mil millones de pesos para la tecnificación del riego.

En Coahuila, por más peticiones de los campesinos para incorporarse al programa Sembrando Vida, este está fuera del norte del país y se enfoca en el sur donde se siembran los cultivos básicos como el maíz, frijol, trigo o arroz, explica el subdelegado.

El campo está olvidado, considera Natividad Navarro. Además, menciona que nunca había tocado todas las malas al mismo tiempo: sin apoyo y sin agua.