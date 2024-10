Las heridas de Viviana duelen 10 años después de que la atropellaron

Se ubica al norte de la ciudad, cerca de dos centros comerciales ubicados en el cruce del Periférico Luis Echeverría Álvarez y Mariano Abasolo. Pero no es exactamente ahí, sino ligeramente al oriente, del lado de la colonia Guanajuato. O quizá del otro lado, donde comienza la República Oriente. No está segura. Cree que es sobre la calle Veracruz, pero falta verificarlo.

Su hijo le soltó la mano y alcanzó a quitarse. Pero ella no. A sus 38 años, ni siquiera advirtió la máquina que venía a toda velocidad. No esperaba quedar inconsciente. ¿Quién lo espera? Ella venía por donde debía. Por donde marca el reglamento de tránsito. Por la banqueta, el lugar donde se supone que los peatones estamos seguros.

No es que no quiera dar datos exactos. Es que como la mayoría de los accidentes ocurren en un instante y sin previo aviso, este episodio le resulta borroso.

No entiendo cómo pudo haber ocurrido el accidente de Viviana.

Según información del Gobierno de Saltillo, a través de una solicitud de información con número de folio 0528265000191, en diciembre de 2014 hubo 11 atropellamientos, aunque en otro documento con folio 052826500019023, solo se menciona uno.

Una tercera solicitud de información, con el folio 052826500017623, indica que hubo 9 atropellamientos en ese mes.

Ninguno menciona una calle llamada Veracruz. Y solo para confirmar, revisamos las bases de datos de 2013 y 2015, en caso de que la memoria le esté fallando una mala jugada.

Entonces, ¿qué pasó?, ¿cuántos casos como este existen que no están documentados por las autoridades?, ¿cómo puede una ciudad como Saltillo pensar en solucionar este tipo de problemas si ni siquiera se puede medir?

Retomando la historia de Vivana, cuando volvió en sí, cuando despertó luego de ser atropellada, estaba del lado del chofer, su agresor. Un grupo de soldados llegaron rápidamente. Cree que iban pasando por ahí por casualidad y cree también que fueron quienes llamaron a la ambulancia.

Cuando llegaron los paramédicos, le dijeron que tenía una fractura en la pierna izquierda.

Todo fue muy rápido. Al responsable “inmediatamente lo agarraron y lo encerraron”, cuenta.

Le preguntaron si tenía seguro, pero no, no tenía. Así que la llevaron al Hospital Universitario. Aunque por ser época decembrina, muy cerca de Navidad, casi no había médicos. Le sacaron placas y la mandaron de vuelta a su casa. Así, con la pierna quebrada, como si no la hubieran atropellado y le pidieron que regresara hasta el próximo jueves.

Su familia prefirió llevarla a la Conchita, pero les pedían un depósito para que la pudieran atender y no tenían el dinero.

Terminó en casa de su nuera. Su esposo y sus hijos empezaron a buscar quién la podría atender. Después de un rato encontraron al doctor Edel Colín. Al ver los estudios que le habían hecho previamente, el médico les dijo que tenía fracturado tibia y peroné, que iba a necesitar dos placas y alrededor de 17 tornillos.