“Nuestra vida cambió demasiado, pero la calle sigue igual”: familia de Alan Barraza, joven que murió atropellado en Otilio

Aunque varios de los vecinos optaron por perseguir al culpable, su vehículo apareció solo en un parque cercano minutos después, justo a unas casas de donde hoy vive César, y no fue hasta 15 días cuando el hombre regresó para declarar voluntariamente ante las autoridades que la muerte de Alan había sido su responsabilidad, sin embargo, su versión fue desechada, puesto que acudió solo y no con un abogado.

“Vino una vecina, a gritarme que corriera, que mi hijo había tenido un accidente. Llegué y lo único que me salió fue pensar ¿por qué me hiciste eso? Lo que hice fue cerrarle los ojos”, recuerda César Octavio con los ojos humedecidos.

El juicio oral se llevó a cabo hace más de dos años, y en la sentencia que no contiene ningún castigo penal con algún tipo de prisión, fue apelada por el monto de la reparación del daño que fue solicitada, y que César dice, únicamente es para solventar las deudas que dejaron los abogados que se han ido sin haber logrado gran cosa.

“Y ahí decimos: ¿qué pasa? Anda en la calle como si nada, sin pagar nada. Y nosotros hasta ahorita nada”, dice.

En el peregrinar, se suman acercamientos para interponer quejas contra el MP, ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

También se acercó la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, pero no le gustó, en parte porque le acercaban un arreglo que favorecía al entonces presunto culpable, y en otra parte, porque no hubo acercamiento psicológico.

“Me decían que agarrara eso porque no me iban a dar más. A mí no me pareció porque yo no iba por dinero, yo iba por justicia. Sí se acercaron, pero no hubo el acercamiento de un psicólogo o algo”, expresa.

“Yo fui policía y he visto muchas cosas y digamos que soy más fuerte, pero yo sobre todo buscaba que le ayudaran a mi esposa y a mis otros hijos”, insiste César.

Fue durante más de un año desde el 2023, que César Barraza buscó una audiencia de ejecución para que el culpable le reparara el daño tal y como se había impuesto tras concluir el juicio, y apenas en julio del 2024; casi seis años después de que Alan murió en el siniestro, se la otorgaron.