Paridad e inclusión: la agenda perdida del IEC

—Leticia Bravo y Madeleine Figueroa no deberían de ocupar nunca, jamás, un cargo público en ninguna dependencia de ningún nivel de gobierno. —¿Así de grave? —Así de grave... así de grave. El diálogo anterior forma parte de la conversación sostenida con una de las personas que ocupó la titularidad de la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión (UTPI) del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), quien accedió a hablar para Semanario a condición del anonimato. La entrevistada, a quien llamaremos Úrsula, resume así su experiencia al frente de la UTPI, un área teóricamente creada para combatir la discriminación y la violencia de género, así como para construir políticas institucionales que garanticen la igualdad. ¿Por qué resume Úrsula su experiencia de manera tan alarmante? Porque, de acuerdo con sus propias palabras, la conducta de las dos consejeras electorales mencionadas, las cuales forman -o han formado- parte de la Comisión que supervisa dicha área, se despliega de espaldas a todos los principios que debieran defender. Sobre la conducta específica de la consejera Leticia Bravo, la más reciente titular de la Unidad, Mónica Dinorah Ortiz Cinco, dijo en entrevista para SEMANARIO: “...Es un patrón en las personas victimarias donde primero hay una actitud de encanto... para atraer, para empatizar, para conectar y pues ya después vienen las reprimendas... como un mecanismo de sometimiento”. Ortiz Cinco renunció al cargo el 30 de junio pasado, apenas 6 meses y 28 días después de haberlo asumido. En su carta de renuncia, dirigida al presidente Provisional del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, Ortiz afirma que la decisión no fue una de carácter libre y espontáneo, sino provocada por el “ejercicio sistemático de hostigamiento y acoso laboral del que fui objeto desde el inicio de mi encargo”. En su misiva señala directamente a Leticia Bravo Ostos, actual presidenta de la Comisión de Paridad de Género e Inclusión, de ser la responsable de esta política de hostigamiento en su contra. Ello pese a que, según dijo en entrevista, fue la propia Bravo Ostos quien le formuló originalmente la invitación a incorporarse al IEC, durante una reunión que sostuvieron, a invitación de la Consejera, en la Ciudad de México, donde ella vivía entonces. Una tercera persona que fungió como titular del área accedió a una conversación informal para este reportaje. La llamaremos Guadalupe, dado que solicitó que su nombre no fuera citado. Ella confirmó la existencia de un clima de violencia y hostigamiento desde la Comisión encargada del ramo e identificó a Leticia Bravo como la principal responsable. A las tres personas entrevistadas se les cuestionó cómo una realidad de este tipo no se ha convertido en un escándalo institucional y por qué no ha obligado a la intervención del resto de las consejerías e incluso del Instituto Nacional Electoral (INE) que encabeza Guadalupe Taddei. Todas coincidieron en señalar que ello ocurre porque institucionalmente se prefiere que Bravo Ostos se mantenga al margen de los aspectos “importantes” de la agenda. Lo anterior, afirmaron, puede comprobarse al revisar su historial desde que fue designada Consejera Electoral: “Nunca ha presidido ninguna comisión importante. Los demás prefieren que no haga daño en otras áreas”, afirmó una de las entrevistadas.

El rastro histórico La UTPI fue creada por acuerdo del Consejo General del IEC el 30 de marzo de 2022. Desde esa fecha hasta hoy, cinco personas han ocupado la titularidad del área. Solo una de ellas, Michelle Anaid Hernández Nambo, superó el año desempeñando el cargo. La persona que menos ha durado en el puesto lo ocupó apenas 118 días. Menos de cuatro meses. De las cinco personas titulares, cuatro han sido mujeres y solamente un hombre. En el tiempo que lleva de existencia, la Comisión del área ha sido integrada casi exclusivamente por consejeras mujeres y solo a partir de febrero de 2025 se ha incorporado a la misma Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, quien actualmente funge como Presidente Provisional del Consejo General. Salvo el lapso transcurrido entre el 7 de febrero y el 2 de noviembre de 2025, la consejera Leticia Bravo Ostos es la única integrante del Consejo General del IEC que siempre ha formado parte de la citada Comisión y es quien más tiempo la ha presidido. El artículo 66 del Reglamento Interior del IEC establece las funciones de la referida unidad y entre ellas, paradójicamente, menciona la de “desarrollar actividades y proyectos... que fomenten la inclusión, igualdad de género, paridad y no discriminación, dentro del Instituto”. Igualmente es responsabilidad de dicha Unidad, “formular propuestas de actualización a la normativa de este organismo electoral, de acuerdo con las necesidades institucionales, así como el rediseño de procesos, propiciando que la paridad, inclusión, perspectiva de género y no discriminación, se integre en cualquier acción que desarrollen las diversas áreas en todos los niveles”. Según el programa operativo anual se realizaron 93 actividades de la UTPI en el 2025, aunque en los dos últimos años se ha documentado un subejercicio de su presupuesto. De acuerdo con el ejercicio del presupuesto de egresos de la Cuenta Pública de 2025 , la UTPI tuvo un presupuesto de 4 millones 91 mil pesos, pero no se ejercieron 770 mil 639 pesos. Sin embargo, lo mismo ocurrió en 2024 cuando se documentó un subejercicio de 857 mil 216 pesos. Para 2026 se había aprobado un presupuesto a la Unidad de 3.3 millones de pesos, pero hubo una ampliación y se modificó a 4.8 millones, según el Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre, un incremento del 114% comparado con lo gastado en 2023 , el primer año completo de la Unidad.

Banderas rojas ¿Por qué quienes han estado al frente de la Unidad dicen haber sido víctimas justamente de las conductas que deberían combatirse desde esa área? Para la extitular Dinorah Ortiz, la explicación es simple: la UTPI existe en el IEC “más por una obligación de tener una Unidad de Igualdad que por la real convicción de que las cosas cambien”. Entre las 93 actividades que supuestamente se realizaron en 2025, hay diversos ejes como eventos conmemorativos en la materia, consultas a grupos de atención prioritaria, la Red de Mujeres Funcionarias Judiciales Electorales, la revisión de instrumentos normativos de paridad e inclusión, o actividades del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Coahuila. Sin embargo, no existe una medición del impacto de las actividades. Cuestionada sobre la paradoja que implica el hecho de que una mujer señale a otra mujer como responsable de violentarle y acosarle en el trabajo, Ortiz Cinco afirma sin ambigüedades: “El tema de mujeres es más usado como un capital político, no como una militancia feminista, o como una militancia en la igualdad”. Ninguna otra área del IEC registra, en sus casi 11 años de existencia, una rotación similar en el cargo de titular. La que más cerca se ubica es la Secretaría Ejecutiva, que ha tenido tres titulares. Úrsula, el testimonio anónimo que también fue parte de la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión, afirma que parte del problema es la forma como las consejerías son seleccionadas por el Consejo General del INE: “Un proceso complejo, largo, de exámenes... eso nunca, jamás, va a garantizar que una persona en un puesto público tenga las habilidades para dirigir o para estar en un cargo de esa naturaleza. Ningún examen, ningún proceso... Es más, a mí, particularmente, personalmente, esos procesos, procedimientos del INE me parecen absurdos y ridículos”. Guadalupe, otra extitular del área que habló bajo anonimato, comparte el diagnóstico y señala que la actuación de quienes integran la Comisión se ubica de espaldas a todo lo deseable. Las tres coincidieron en señalar ausencia de empatía con el personal e identifican en el caso todas las conductas que, en la literatura sobre el tema se consideran una “red flag”.

Al respecto, Úrsula relató en entrevista que en su primer día al frente de la Unidad, durante la primera charla con el personal de esta, que en ese momento se reducía a dos personas, observó una reacción improbable: “...Les expliqué que yo iba a ser el canal directo con la Comisión, que ellas no tenían que preocuparse ya por cubrir ese espacio que durante meses había estado vacío, que el canal iba a ser yo, que yo iba a ser la responsable de todo lo que ocurriera en la unidad... y empezaron a llorar... a llorar que no podían ni hablar ni respirar... fue algo muy impresionante de ver”. La razón del llanto, abundó, era que, según le explicaron, “ellas habían estado sujetas a mucho hostigamiento durante esos meses (en que no hubo titular del área) ... porque el trabajo era directo con la Comisión, con las consejeras... no había un titular responsable que se hiciera cargo y el hostigamiento era directo contra ellas... ¡a todas horas! Fuera de horario laboral, fuera de la oficina, en la oficina, durante sesiones, durante reuniones, durante comisiones...”. Dinorah Ortiz, por su lado, señaló que en su caso el maltrato comenzó apenas una semana después de asumir el cargo y a partir de un error cometido por desconocer los procedimientos institucionales, lo cual es normal en alguien que recién llega de fuera, como era su caso. “...La verdad es que desconozco el motivo por el cual (la consejera Bravo Ostos) es de esa manera... a mí nada más se me indicó que, bueno: así era el carácter de la Consejera, que ella era una persona muy especial... y que pues tenía que apechugar... esos episodios”, abundó. “No hay causa particular” Consultado al respecto, el presidente Provisional del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes dijo desconocer la existencia de quejas o denuncias por parte de quienes han ocupado el cargo. “Únicamente la última persona en ocupar la encargaduría de despacho de la UTPI manifestó al momento de presentar por escrito su renuncia un supuesto acoso laboral; sin embargo, no se tiene conocimiento de la formulación de una denuncia con ese respecto”, aseguró. Rodríguez Fuentes estimó que no existe una causa particular por la cual el puesto ha registrado alta rotación y que “cada una de las personas que han estado en esa área han presentado sus renuncias de acuerdo a su propias necesidades y conveniencia de sus intereses”. Finalmente señaló que durante el tiempo que ha formado parte de la Comisión de Paridad ha tenido una relación “bastante positiva” con quienes han encabezado el área.