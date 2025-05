Violencia policiaca, los abusos sin freno en Coahuila

“Si hay algún elemento que cometa una arbitrariedad, hay conductos para sancionar. Lo que hay que recalcar es que en este estado no hay cobro de piso, no hay grupos criminales viviendo aquí”, comentó.

“Después de aquella ocasión lo vuelven a detener. Ya estaba traumada porque a cada rato lo detenían, me lo sembraban de droga. En esa ocasión los policías perdieron el caso porque pusieron cosas que eran mentira, como que mi hijo corrió y mi hijo ni siquiera camina. En las detenciones mi hijo me contaba que le ponían una bolsa, que le ponían agua mineral y qué sucedía cuando los ‘paseaban’”, dice.

“Me dijeron que buscaban un arma. Un oficial se metió conmigo a mi recámara y otro más con mi hija. Mi hija estaba confundida, mientras que el oficial me decía que quería la arma y yo le decía que no tenía nada, que ya habían trasculcado todo. Me pegó en el oído y después me dio con el arma en el hombro hasta tumbarme en la cama. Se abrió la puerta y era mi niña y vio que la policía me traía de los cabellos”, narra Irma.

FALSAS ACUSACIONES

Fue en 2020 que el hijo de Irma había sido acusado de dispararle a un comandante con una pistola de alto calibre, y aunque no se logró comprobar a través de un juicio, Irma sacó a su hijo a través de un proceso bajo condiciones.

En una de las citas que tenían ante la Unidad de Medidas Cautelares, al salir, se encontró con un operativo donde ahora la detuvieron a ella. Varias horas después le dijeron que había sido detenida por el tráfico de migrantes. Irma fue expuesta en las noticias locales sin pruebas ni juicio, lo que ahora le ha costado el cierre de puertas y el cuestionamiento social.

“Yo recuerdo que no sabía de qué se trataba. No te dicen nada. Recuerdo que cuando me detuvieron, un oficial se me acercó a decirme que “le soltara una feria” y que él me sacaba a pesar de que había todo un operativo afuera. En un inicio también me decían: “tú eres la buena, la que los cocinabas”. Yo les decía: ¿perdón? Después me llevan a una oficina que olía a pura droga”, recuerda.

Mientras más pasaba el tiempo, más aumentaban las discrepancias e Irma sin saberlo, transitaba en un protocolo que se realiza regularmente detrás de los muros donde los procuradores de justicia hacen su trabajo.

“Nunca me decían de qué me estaban acusando. Solo me decían: dinos cuántos tenías, cosas así. Tenía casi cuatro días ahí y tuve que limpiarme mis necesidades con un papel que traía. Una noche antes me dijeron que estaba por secuestro, decían que tenía a 30 y tantas personas hondureñas secuestradas”, recuerda.

Su familia se enteró de su paradero a través de las redes sociales luego de que las autoridades circularon una fotografía de su detención. Irma duró cuatro días sin comer, sin ingerir bebidas, y sin sus pastillas de la presión hasta que la pusieron en libertad, luego de que su abogada logró destacar que las presuntas denuncias de los migrantes tenían irregularidades en el reconocimiento físico y característico de la persona.

Según lo que se ha documentado por las propias autoridades con las quejas y las denuncias de víctimas, los modos de tortura que usan los elementos son diferentes. Bolsas en la cabeza para confesar delitos, electroshocks en partes íntimas y además de “los paseos” en detenciones arbitrarias y los golpes, también está la siembra de drogas que se ha documentado por la CDHEC, tanto en el caso del hijo de Irma a quien le sembraron y tomaron fotografías con 300 dosis de cristal, como en otros casos.