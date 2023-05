Así fue. Esos instantes de creación se convirtieron en terapia. Lorena pensó: “pintar va a ser como mi diario”. Allí expresaría sus pensamientos, con la profundidad a la que siempre los ha llevado. Los representaría en una pieza. “Fue como ver qué pasaba. Explorar . Darme ese permiso que en otras áreas de mi vida no me daba”, contó.

Aunque desde niña le gustó pintar, nunca pensó en acercarse al arte. Su exploración inició cuando, al diseñar su cuarto, quiso incluir una obra; no cualquiera, ya la tenía grabada en la mente. Le pidió a su tía que la hiciera. Como necesitaba darle instrucciones detalladas, ella le sugirió: ‘¿por qué no la haces tú?’

Manifestarse en los corazones

Su segunda obra nació en una clase de pintura. Ella iba con cero planes o intenciones; se abstraía con sus audífonos, sin ver, ni escuchar a nadie. Sus compañeras, al contrario, llegaban con hojas impresas de lo que iban a pintar y se frustraban si no les daba un color.

Una señora se acercó, le dijo qué percibía en su lienzo: la silueta de la Virgen. Lorena no la quiso ver. Se resistió. No sabía si seguir o taparla y fingir que no la vio. Su parte consciente sabía que no era una manifestación, sino algo pendiente de sanar.

La palabra ‘mamá’ era difícil de pronunciar; ‘¿tu mamá va a venir por ti?’, una frase que no decía. Esa figura materna se asomó en sus trazos. Una vez frente a sus ojos, pudo trabajar en ello. “Era algo que realmente no estaba dejándome avanzar”, contó.

Subió una fotografía de la obra a su Instagram. Entonces, una empresa de diseño de interiores que admiraba le contactó: una de sus clientas la quería. ¿Qué hacer? Lorena no se dedicaba al arte y era una pieza muy personal. Acudió a su papá, su mentor, por consejo. Si bien tenía un valor sentimental, la Virgen nunca fue el mayor sello de su espiritualidad.