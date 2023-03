Las ideas ‘se mastican’ desde muchos años antes. El origen de “Blank Space” se rastrea hasta un sketch del 2018. Mariela nos lo mostró en su taller: unas hojas blancas, un montón de formas. Círculos, curvas, rectángulos, arcos. Una en específico resalta ahora: óvalos cortados por un eje vertical. No son simétricos, ni perfectos. La vida tampoco lo es.

El propósito era celebrar a las mujeres y su creatividad, así como proveer a las artistas con financiamiento y oportunidades de liderar en su campo artístico. Recibieron múltiples obras de participantes de todo el mundo, en pintura, literatura, cerámica, diseño de moda, etc.

EL SER HUMANO ES UN ‘HACEDOR’

Le costó considerarse ceramista, tardó años y recorrió un largo camino para verse como tal. Lo mismo le sucede ahora con el ser artista, aún no cree que pueda llamarse así. Su primer acercamiento al arte fue en abril de 2022, cuando tuvo la oportunidad de exponer en El Cerdo de Babel.

“Derivadas” le hizo preguntarse por su origen y por qué hacía cerámica. Analizando, regresó a su primera pieza: un remake de la Noche Estrellada. De allí salieron las formas, la funcionalidad, las ondas. Los cuadros de esta exposición son “el reflejo de mi familia y qué encontraba en ellos reflejado en mí”, afirmó.

Retornó a la semilla de sí misma y de la humanidad: todos somos ‘hacedores’, igual a sus padres, aún sin darnos cuenta. En el día a día, en las actividades que realizamos, aún sin ser conscientes de ellas, se encuentra el arte y la creatividad, porque eso nos hace humanos. Al escuchar, al escribir, al hablar con otros, al tomar una foto. Es cada acción.

No se trata de la pieza final, es el proceso. No lo comprendes hasta vivirlo: cuando una pieza se rompe o sale del horno y no es como la imaginabas. “El tiempo que pasé haciéndola, para mí, fue más enriquecedor que al final tener el objeto. Creo que muchas veces eso pasa con todo en la vida”, expresó.

Allí se encuentra la felicidad y la frustración, el aprendizaje y la resiliencia; también están el reencuentro y la conexión: no solo con el pasado histórico, sino con los recuerdos de la infancia. ¿Quién no jugó con tierra o con arena? Es un material que ha acompañado al hombre desde el inicio de su historia. Al volverse sedentarios, la necesidad de almacenar los alimentos los llevó a hacer cuencos de tierra. Luego, un accidente: el fuego transforma a la tierra, la endurece. Así, nuestros antepasados la empiezan a usar para más.