En el baile no hay gris, o es blanco o es negro. No hay buenos, solo excelentes. Para Sylvia Elena , uno de los aspectos más complicados de ser bailarina de Tap es que existe un alto nivel de escrutinio y exigencia, pues si no están todos los sonidos expuestos, la coreografía está mal.

“Cuando bailo siento libertad, bailar me permite estar en el presente y dejar todo atrás. En el momento en el que entro al salón de clases, me transformo”, Estefanía García.

“La seguridad que no te atreves a proyectar en tu vida diaria, tienes la oportunidad de proyectarla en el jazz; es por eso que este estilo de danza me cautiva mucho, porque aquí tienes tu momento de brillar”, narró Estefanía.

El camino para Estefanía no ha sido fácil, pues considera que encontrar el equilibrio entre una vida dancística y una vida normal no es sencillo, ya que ser bailarina implica ser una persona “extrahumana”. Inconscientemente va llevando la danza a su rutina diaria y, de un momento para otro, se vuelven uno mismo, en donde se complementan.

El motor que la anima e inspira es ella misma, pues no se puede atraer lo que no está dentro de ti, ni se puede exigir lo que no hay en ti. Con esa motivación quiere seguir bailando más, certificándose más, compitiendo más y quizá, en un futuro no muy lejano, poder abrir su propio estudio de danza.