Cinco grandes mentes de Saltillo obtuvieron galardones en primero, segundo y tercer lugar en el concurso de cálculo mundial.

ALOHA Mental Arithmetic es el organizador del Campeonato Internacional de Cálculo que se celebra cada año en un lugar diferente del mundo; China, Rusia, Malasia o India, han sido solo algunas de las sedes de este encuentro que, edición tras edición, reúne a alumnos de todos los niveles, edades y nacionalidades.

En esta ocasión, el evento se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, en donde participaron 19 países entre los que destacó Coahuila, México en la resolución de 70 operaciones matemáticas en un tiempo máximo de cinco minutos utilizando el ábaco y su agilidad mental como únicas herramientas para sumar, restar, dividir, y realizar una infinidad de cálculos.

El método es sencillo: entrenar la memoria fotográfica.

Y es que ALOHA es un programa educativo de desarrollo de habilidades cognitivas, y de acuerdo con Eloisa Cardona, directora de ALOHA Saltillo, el programa también ayuda al desarrollo de habilidades como atención, concentración, memoria fotográfica, análisis crítico y entre otras que se encuentran en el hemisferio derecho del cerebro.

“El programa se encarga de desarrollar estas habilidades y les ayuda en toda su vida académica porque están practicando la memoria fotográfica y pueden ver gráficas, mapas, cuadros sinópticos y los retienen con mayor facilidad”, comenta la directora.

Los ganadores del concurso de este año tienen entre siete y 10 años, todos han desarrollado gusto e interés por las matemáticas debido a la formación que brinda el programa ALOHA.

“Es a través de la visualización del ábaco y de la práctica que los niños aprenden hacer las operaciones muy rápido, de hecho, a los niños que son muy buenos les potencia la agilidad mental y a los que no les gusta mucho, aprenden una nueva forma de ver las matemáticas”, apunta Eloísa Cardona.

En ese sentido señaló que este programa no es excluyente, si no que busca sumar a más niños y niñas para que desarrollen su agilidad mental.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: inicia pago de pensiones en SuperISSSTE

GALARDONADOS

Los cinco ganadores del concurso internacional ALOHA compartieron con VANGUARDIA su experiencia en el campeonato y esto nos dijeron:

“Me siento feliz de ganar el tercer lugar porque fue muy divertido cuando concursé y cuando me dieron mi trofeo; cuando sea grande me gustaría ser doctor”, Claudio, 9 años.

“Yo bailé en el campeonato representando a todo Coahuila, hice mi mejor esfuerzo, mi sueño es ser veterinaria”, Mariluz, 9 años.

“Yo me sentí muy feliz, estuve a tiempo, me saqué el segundo lugar en la segunda ronda, me emocioné mucho porque ahí estaba mi nombre; yo he ganado en el nacional el primer lugar, en el regional el segundo y en el internacional el segundo lugar; me interesa mucho hacer experimentos científicos”, José Luis, 7 años.

“Me nombraron en tercer lugar y mis papás me dieron un regalo, por eso me gustó mucho la experiencia, yo he ido a otros dos concursos pero este fue genial, yo quiero ser soldado”, Rogelio, 8 años.

“Yo lloré de felicidad porque fui el campeón, me esperaba el segundo lugar, pero me gané el trofeo del primero y me gusta mucho hacer esto, es la primera vez que hago esto y ya estoy esperado mis tareas para practicar para el concurso regional; yo quiero ser ingeniero espacial o tal vez historiador”, Gilberto, 10 años.

TE PUEDE INTERESAR: Registran escuelas de Coahuila, efecto dominó en delitos sexuales; un solo plantel suma hasta ocho casos

EMPIEZA A PRACTICAR

Para convertirte en campeón de ALOHA solamente es necesario ponerse en manos de los entrenadores disponibles en la ciudad, para lo que es necesario ingresar a la página web aloha-mexico.com/, comunicarse al teléfono 8444933509, o escribir al correo electrónico info.saltillo@aloha-mexico.com.

Las tutorías se brindan a niños y niñas de entre cinco y 13 años:

“Entre más chiquitos es mejor porque aprovechamos la plasticidad del cerebro y esas habilidades van creciendo con ellos, ayudándoles en su vida diaria y en la escuela”, señala Eloisa Cardona.