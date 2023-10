Temen alumnos regresar a la secundaria en Ramos Arizpe; padres de familia piden destitución de maestra

RAMOS ARIZPE, COAH.- La comunidad de la escuela secundaria número 1, “Rubén Humberto Moreira” se dijo consternada ante la agresión que habría cometido un alumno de Segundo Grado contra una maestra. Padres y alumnos tienen miedo de regresar al plantel de Ramos Arizpe y coinciden en que la docente tiene quejas en dirección por el trato a los alumnos.

“Es que a la maestra nadie la quería porque era muy, ¿cómo te diré?, bueno la maestra no es la primera vez que lo hace, si era muy fea con los demás”, dijo una alumna del plantel, quien detalló estar sorprendida porque nunca pasó por su mente que el adolescente fuera a cometer la agresión.

En la secundaria, minutos después del ingreso de los alumnos del Turno Vespertino, personal de la Dirección de Secundarias de la Secretaría de Educación Estatal llegó al plantel ubicado en la colonia Analco. El funcionario estatal fue cuestionado sobre el actuar que debió seguir la Dirección de la Secundaria al recibir quejas contra la profesora.

“Se atiende a partir de los Protocolos de Riesgo Escolares. Se llevan a partir de la actuación de la dirección de la escuela, dependiendo del riesgo que sucede. Se comunica con la Dirección Administrativa de Secundarias Generales, el área jurídica y se atiende en ese sentido”, dio a conocer Eduardo Brondo, titular del área educativa.

La directora del plantel sostuvo una reunión con padres de familia del Segundo Grado Sección ”H”, quienes reclamaron a la directora la omisión de las quejas antes presentadas por el trato que daba la maestra a los alumnos y pidieron su destitución.

Una madre de familia leyó en voz alta la descripción de los hechos de acuerdo a los comentarios de los alumnos en el grupo de WhatsApp del salón. “...fue quien salió detrás de él y le dijo que se quería regresar, -y me dijo que no lo quería hacer, pero que la maestra le dijo que era un niño feo y que traía los tenis rotos”.

De acuerdo con el relato de los alumnos del salón, el estudiante ahora detenido le había pedido la grapadora a la maestra para graparse los tenis. “La maestra le dijo: -aparte de feo, pobre-”.

El estudiante confrontó a la maestra pidiéndole que se lo dijera en la cara y la maestra le dijo que la acompañara a salir del salón para hablar, y en ese momento se dio la agresión.

“Una vez le dijo (el alumno) que si hacían equipos, y la maestra pensó que le estaba rezongando, y en eso la profesora dijo: ‘sabes qué, te voy a llevar todos los pinches días a que leas con la directora y se lo llevó. Vino enojado y me dijo que le hervía la sangre y cosas así, pero no qué iba a hacer. Y ayer por la tarde me dijo que le había dicho feo, y que los veracruzanos eran muy feos y cosas que le ofendió”, comentó otra alumna del salón.

HAY ALUMNOS Y PADRES QUE TIENEN MIEDO

Una madre de familia originaria del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca dijo que su hija tiene temor de regresar a la escuela. “Mi niña anoche se asustaba, porque ellos vieron eso que pasó”.

Pidió que la Secretaría de Educación ponga orden a los maestros porque están discriminando a los niños, aunque sea un fuereño, no deben hacer eso. “Yo estoy muy apenada, porque imagínese que se de la vuelta el niño y les empiece a hacer cosas a esos niños”.

La mujer también refirió que su hija le comentó que la maestra le decía que las personas originarias de Veracruz le caían mal, lo que reprochó, pues dijo que en la colonia hay muchas familias de otras ciudades de México.

Uno de los acuerdos de la junta entre la directora y padres de familia, es que los alumnos de la sección “H” recibirán contención emocional. Los padres piden la destitución de la maestra.