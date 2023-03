Torreón, Coahuila. - María Concepción Martínez, directiva del Centro de Día para Migrantes “Jesús Torres” en Torreón, denunció el abuso de poder del que fue víctima este centro, que atiende a migrantes, por parte de elementos del Grupo de Reacción Laguna y en rueda de prensa pidió cese la persecución hacia los hermanos centroamericanos.

Solicita respeten el libre tránsito de los migrantes por la Comarca Lagunera, sus derechos humanos y que les permitan el paso sin ninguna dificultad, porque los elementos policíacos abusan de su poder.

La semana pasada, dijo que elementos del Grupo de Reacción Laguna, sin importar las leyes internacionales de libre tránsito, allanaron el centro y sometieron a los que estaban presentes, en presencia de los académicos y religiosos que ahí atienden voluntariamente.

Utilizando palabras inadecuadas, con exceso de fuerza sometieron a un migrante, argumentando que era una persona sospechosa por portar una mochila y andar caminando por la calle.

“Esa situación no amerita que lo detengan, ni que lo revisen y mucho menos que lo amedrenten y lo sometan mediante el uso de armas de alto poder”, detalló.

Que las autoridades no dejen de hacer su trabajo, pero que no abusen, ya que este migrante fue sometido; sin embargo, hubo otra persona que no alcanzó a correr y de igual manera lo golpearon y le aplicaron toques eléctricos en sus partes nobles, se lo llevan y lo dejan el despoblado, dijo.

Dijo que el 90 por ciento de los migrantes que cruzan por La Laguna son víctimas de violencia y violaciones a sus derechos por parte de policías, cuando los tratados internacionales protegen a las personas en movilidad.

Asimismo, la Ley de Migración establece las formas de protección a los migrantes y que ningún elemento de policía lo puede detener si no está cometiendo delito alguno.