‘Pude no haber despertado’: Ceci Flores, madre buscadora, detalla su rescate tras ficha de desaparición

El pasado 17 de junio se reportó la localización de Ceci Flores, activista y fundadora del colectivo ‘Madres Buscadoras de Sonora’, posteriormente a que se emitiera una ficha de búsqueda, tras su desaparición durante el mismo día, durante su trayecto de la Ciudad de México a Querétaro.

De acuerdo con los reportes del hallazgo, Flores fue hallada con vida, alrededor de las 19:30 horas. Sin embargo, presentaba un cuadro médico delicado, por lo que se requirió soporte médico de la Cruz Roja, quienes la trasladaron al hospital para recibir una mejor atención.

Fue hasta esta tarde, que la incansable activista dejó el centro de salud y rindió su propia declaración.

“Le agradezco muchísimo a toda la gente que estuvo al pendiente de mí, yo desconocía completamente porque después del golpe, el dolor de cabeza me privó y duré muchísimas horas dormida, lo que preocupó a mi familia y alertó todos los mecanismos de protección. Gracias a eso estoy viva, porque si no me hubieran despertado de ese dolor de cabeza, pude haber quedado”, dijo Ceci Flores para Milenio Televisión.