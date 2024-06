Saltillo: vecinos de El Campanario ‘huyen’ de sus casas ante temor de peores inundaciones que en 2020

Por otro lado, otra de las vecinas, Natalia Muro, cuyo domicilio se vio severamente afectado hace cuatro años, indicó que incluso ya han tomado la previsión de salir del domicilio para los siguientes días.

“La cosa pinta fea. La única solución sería un tema hidráulico. Municipio no ha hecho nada para mitigar el impacto para una lluvia como esta. Al menos nosotros nos vamos a resguardar en otro lado, tengo niños y no quiero arriesgarlos. Otros vecinos hemos estado hablando del temor constante de tenerte que mover de tu casa sin saber si vas a regresar con tus mismas cosas o no porque el agua no mide”, expresó Natalia.