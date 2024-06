‘Agarrón’ en el Congreso de Coahuila por elección de jueces vía voto popular

El debate por el Plan C de Andrés Manuel López Obrador encendió los ánimos en el Congreso del Estado, donde el PAN advirtió el riesgo de que el crimen organizado impulse candidaturas a modo en la elección de jueces, ministros y magistrados, incluso puede ser que el Gobierno Federal favorezca determinadas candidaturas afines a la Cuarta Transformación; por su parte, la bancada morenista defendió que esto está siendo impulsado por el respaldo del pueblo.

El diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez (PAN) argumentó que en Morena hay fanáticos que no escuchan y no pueden cambiar de opinión; en Acción Nacional están a favor de una reforma en el Poder Judicial y de combatir la corrupción, sin embargo, la elección por voto popular no es la solución.

Aseguró que la “falsa consulta ciudadana”, como calificó el ejercicio presentado por la 4T, tiene el propósito de democratizar la demolición del aparato del Poder Judicial, como ocurrió primero en Venezuela, luego en Bolivia y Ecuador, con gobiernos autócratas. Los candidatos y candidatas son “palomeados” por el poder en turno y es lo que pretende AMLO para México con la mayoría legislativa en las cámaras de Senadores y Diputados, lo que sería una mera simulación.

“Detrás de esa reforma que quieren legitimar de manera falsa se esconde un hecho sumamente siniestro, que es controlar al PJ, para que los juzgadores estén al servicio del poder, están tomando como base lo que fracasó en Latinoamérica”, afirmó.