Torreón: feminicida de Mayra estaba obsesionado con ella; creaba cuentas falsas para simular que seguían juntos

Mayra Isabel, una joven madre de 28 años, fue brutalmente asesinada por su ex pareja la tarde del pasado martes en la colonia Villas Zaragoza de Torreón.

La víctima había obtenido una orden de restricción para evitar que su agresor se acercara a ella, pero lamentablemente esta medida no fue suficiente para protegerla.

De acuerdo con publicaciones de amistades de Mayra, Gerardo “N”, presunto feminicida y quien ya fue detenido, creaba cuentas de Facebook falsas a nombre de Mayra para publicar fotos con ella y simular que seguían juntos.

Patricia Esparza, persona cercana a Mayra, compartió a través de sus redes sociales el siguiente mensaje:

“Por favor les pido su ayuda para reportar las siguientes cuentas. Todas estas cuentas era Gerardo ex pareja de Mayra quien fue asesinada por él. Ella no le publicaba que lo amaba ni fotos juntos, no le decía que era el amor de su vida, era él mismo que hackeaba sus cuentas o creaba perfiles falsos, es horrible leer en las noticias o perfiles de los demás que están compartiendo fotos de ella sin conocer el contexto. Ella lo denunció, ella pidió ayuda, ella de verdad intentó!”