Aplican vacuna cubana contra COVID en Torreón, porque es mejor que no se pongan nada

TORREÓN, COAH.- La vacuna cubana Abdala contra el COVID-19 se está aplicando en Coahuila junto con la de la influenza, señaló el secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, quien además dijo que una vacuna que se aplique es mejor que no se aplique nada.

El Gobierno de Coahuila se encuentra analizando la posibilidad de traer otras vacunas, pero es la federación la que controla la distribución por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ellos son los que la mandan, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Llegarán miles de migrantes a Monclova a bordo del ferrocarril; INM alista sus operativos

“Nosotros podemos pedir una Pfizer, una Astra o una bivalente que la que ahora se utiliza, pero la tendría que enviar el Gobierno Federal, no somos nosotros”, advirtió el funcionario.

Desde hace varios meses dieron permiso para que las farmacias particulares vendieran vacunas, pero no tienen, no se sabe dónde está atorado el permiso a nivel federal, pero ya está aprobada su venta.

La vacuna bivalente es la que abarca todas las cepas que están circulando de temporada, pero desafortunadamente nosotros no la tenemos en el país, las farmacias no pueden vender las vacunas hasta que no se tenga un permiso federal, apuntó.

Las vacunas Abdala que se aplican en la entidad, tienen fecha de caducidad para finales de 2025 y llegaron hace una semana, agregó.

Lo que se está haciendo es ofrecer la vacuna de la influenza y para personas que no tienen refuerzo o una vacuna, se pueden aplicar la Abdala y no hay ningún problema, sugirió.