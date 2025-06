Torreón: ‘Si no hay jueces autónomos, no hay derechos humanos’: advierte ministro

TORREÓN, COAH.- Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expresó que su mayor preocupación en torno a la reforma judicial y la elección de jueces es el posible impacto negativo en la protección de los derechos humanos.

Durante una charla en la Universidad Iberoamericana Torreón, donde participó en la grabación de la entrevista “La evolución del derecho en México: retos y oportunidades” frente a la comunidad universitaria, el ministro, originario de Coahuila, explicó que los juicios de amparo en el Poder Judicial Federal tienen un efecto directo en las políticas públicas.

“Si el juez no tiene autonomía, protegerá menos derechos humanos... No saben la cantidad de leyes que hemos anulado porque no consultaron a las comunidades indígenas”, comentó ante el auditorio.

Laynez Potisek señaló que le preocupa esta situación porque, dijo, México había avanzado en la protección de derechos, pero actualmente hay posturas dentro de la Corte que plantean lo contrario.

Agregó que, con la decisión de elegir mediante voto a los integrantes del Poder Judicial, se pone en riesgo el equilibrio y los contrapesos del poder, esenciales para mantener la forma democrática de gobierno.

“Ya vivimos 70 años sin contrapesos, y sabemos lo que eso costó. Hoy, el Poder Legislativo ha decidido no ser un factor de equilibrio; ellos renunciaron a ser contrapeso”, expresó.

Sobre ese tema, subrayó que la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es tan grave como lo que ocurre con el Poder Judicial.

“La sociedad aún no se da cuenta de esta pérdida”, advirtió.

A los estudiantes de la Ibero Torreón les compartió anécdotas de su trayectoria en el servicio público, sus desafíos y aprendizajes. Les aconsejó nunca sacrificar sus valores por conveniencia o dinero, ni pasar por encima de los demás para alcanzar sus metas. “Te puedes equivocar, pero que sea siempre por tus convicciones”, concluyó.

Afirmó que el derecho ha sido para él una “regla de conducta”, y preguntó a los universitarios qué México quieren construir, subrayando que el verdadero cambio provendrá de la sociedad, especialmente de los jóvenes.