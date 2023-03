Tras denuncia ciudadana, se compromete delegado de Infonavit a resolver irregularidades en Acuña

El delegado del Infonavit en Coahuila, Gustavo Ernesto Díaz, se comprometió a resolver las irregularidades del crédito de una mujer que acusa a la dependencia de turbios manejos en su crédito, porque su deuda ha crecido de manera exagerada, su casa se ubica físicamente en Acuña y está registrada en Piedras Negras, además que no recibió la atención adecuada en las oficinas.

Rosa Velia Pérez Padilla explicó que en el año 2002 adquirió una vivienda en la Ciudad Acuña, mediante crédito Infonavit, a un plazo de 30 años con un valor de 193 mil pesos, pero a la fecha, y debido a irregularidades, adeuda más de medio millón de pesos, además que acusa de que le quieren despojar de su patrimonio porque señalan que ella regresó la casa mediante una dación ante notario público.

“Lamento mucho que no se haya dado la atención que ella requería como lo menciona, y en el 2011 no obtuvo la información que necesitaba desde la oficina del Infonavit, lo cual no debe suceder y no se debe obstaculizar ninguna atención en las 5 oficinas que tenemos en todo el estado. La atención tiene que ser ahí en el lugar en donde estés, no importa si tu crédito es de otra ciudad u otro estado”, explicó el delegado en la entidad.

También, el delegado Díaz Gómez aconsejó a los trabajadores que si no obtienen la información que solicita haga una denuncia directa en la página del Infonavit o bien a través del correo electrónico denuncias@infonavit.org.mx

Pidió además que no compartan sus datos personales como el número de seguridad social (IMSS) y el número de crédito, porque se puede hacer mal uso de la información, y no deben publicarse los datos porque pueden ser utilizados por terceros.

“Mi compromiso es revisar el caso junto con Rosa Velia, hacerlo de una manera personalizada, doy por eso mi correo electrónico, mi contacto personal que es gdiazg@infonavit.org.mx. Estamos trabajando en analizar los datos de escrituración, del crédito, las aportaciones, porque desde el 2016 no se han registrado”, dijo.

Explicó que cuando sucede algo así, el Infonavit responderá a los derechohabientes para resolver el asunto, y si no corresponde a esta instancia, pero tiene relación con su vivienda, se cuenta con el apoyo.

“Invito a todos los trabajadores que tengan una situación similar para que se acerquen a las oficinas y pidan la atención para darles la información precisa y oportuna”, explicó el delegado.