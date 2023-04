Universidades privadas ganan terreno a la educación pública; ya son el 40% en Coahuila: Carlos Salazar

Se está dando una proliferación de centros educativos universitarios privados en la ciudad y el problema radica en que a los centros privados no se les ponen casi requisitos para que inicien su operación, dijo el candidato de Movimiento Ciudadano a una diputación

La educación universitaria en Saltillo está privatizada y es una gran preocupación para los padres de familia pues no cuentan con los recursos para sostener la educación superior de sus hijos e hijas, manifestó Carlos Salazar, candidato a la diputación por el Distrito 15 de Movimiento Ciudadano.

Observó que se está dando una proliferación de centros educativos universitarios privados en la ciudad y el problema radica en que a los centros privados no se les ponen casi requisitos para que inicien su operación.

A nivel estatal, dijo, el 40 por ciento de las universidades son del ámbito privado y no cuentan con ninguna regulación o con reglamentaciones “laxas” donde los propios funcionarios de la educación son inversionistas.

“Las instituciones están cometiendo omisiones, corrupción y atentando contra los procedimientos que están establecidos en las leyes ya que la educación debe ser universal, de acceso gratuito y no exclusivo sólo para unos cuantos; hay que ponernos abusados porque no es que no haya inversión pública en educación, sino que se ha convertido en un negocio”, manifestó.

Apuntó que en Coahuila solamente existen 8 universidades públicas, entre las que se encuentran las Universidades Tecnológicas del Norte, Región Centro, Torreón y la que se encuentra en Ramos Arizpe, además de la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, los planteles del Instituto Tecnológico de México, de Universidades Politécnicas y Escuelas Normales de Educación, mientras que las privadas son casi incuantificables.

“Esto es un problema grave porque habla de una sociedad que no tiene acceso a la educación pública”, dijo.

Por otro lado manifestó que, en sus recorridos por el Distrito 15 ha recuperado quejas de padres de familia que se refieren a que la educación se ha encarecido en los últimos años, incluso la pública.

“Hay una queja entre los padres de familia que se refiere al encarecimiento permanente de la educación: además de pagar vestido, vivienda y alimentación se tiene que pagar un comprobante fiscal de la Universidad que es un tema burocrático y la única justificación es que las universidades hacen evasión fiscal”, expuso.

En ese sentido, señaló que a propuesta de Movimiento Ciudadano se quiere llevar hasta la tribuna una iniciativa que se enfoque en la regulación de las universidades particulares y el impulso de la educación de acceso gratuito.

“Un pueblo no puede superarse si no educa a su población, por eso el tema es tan lamentable”, insistió.