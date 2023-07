Urge brigada multidisciplinaria de salud en albergue de Acuña; adultos mayores la pasan mal

ACUÑA, COAH.- En el Albergue Centauro hay mucha gente de la tercera edad con problemas de salud crónicos, como hipertensión y diabetes, y también hay personas con problemas mentales; algunos muy severos, por lo que una brigada multidisciplinaria de salud es urgente.

Así lo dio a conocer la encargada del albergue, Mayra Magdalena Ochoa Guadarrama, quien dijo que la mayoría de las personas que están allí no cuentan con servicios médicos institucionales y muchos ni familiares, por lo que urgió al sector salud o al municipio, el desarrollo de una brigada de salud.

“De algunas personas ni siquiera sabemos cómo se llaman, porque no tenemos un registro o acta de nacimiento, por eso no se pueden llevar al Centro de Salud porque no nos los atienden. Por eso pedimos el apoyo, porque es para ellos que cuentan con problemas diversos de salud”, mencionó.

Agregó que la revisión médica de las personas albergadas también permitirá llevar un mejor control de sus enfermedades; apegarse a un tratamiento medico y a una dieta, de acuerdo con sus requerimientos, porque así, sin saber sus padecimientos, la alimentación que se les da puede ser dañina para algunos, “porque se les da parejo”.

“Nosotros no sabemos si alguno de ellos tiene azúcar, presión o alguna otra enfermedad y les damos alimentos que a lo mejor no debieran de comer. Queremos llevar un control también sobre eso para que mejore su calidad de vida”, dijo.

La encargada del albergue aseveró que ha tocado puertas, pero no se las han abierto, por lo que insistió en que alguna instancia de gobierno u organización pueda llevar una brigada de salud para las 89 personas que están allí, la mayoría con problemas mentales.