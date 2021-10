Va Agsal por más agua; perforará 6 nuevos pozos en Saltillo

Entre 2021 y 2022 la paramunicipal Aguas de Saltillo (Agsal) realizará la perforación de seis nuevos pozos a fin de aumentar el caudal, contar con una reserva, y no representar un obstáculo para el crecimiento y desarrollo de la ciudad en un futuro; actualmente está abierta una licitación para un pozo profundo en Agua Nueva, explicó Jordi Bosch Bragado.

La perforación de nuevos pozos no significa, explicó el gerente de Agsal que se vaya a utilizar en la red de inmediato, porque actualmente la eficiencia física del sistema de agua de Saltillo es de 79 por ciento, es decir, del 100 por ciento que se extrae de agua en la zona, el 79 por ciento logra facturar tras los trabajos de recuperación de agua con la eliminación de fugas.

En estos 20 años hemos estado recuperando agua de la red, reparando fugas, porque esto era un colador en el 2001 (cuando llegó Agsal). “Hemos buscado fugas con un satélite, con microondas, que nos hace un mapa de Saltillo y nos marca las fugas invisibles, que son las más complicadas de encontrar.

Hemos inyectado gas helio en la red para detectar fugas invisibles, entre otras cosas”.

Explicó que tras 20 años en Saltillo se empieza a hacer perforaciones de nuevos pozos porque la eficiencia hidráulica está en casi un 80 por ciento y es difícil mejorar el indicador de manera futura. En el 2001 la eficiencia era de 40 por ciento de facturación respecto de la extracción.

La razón de empezar a tener reserva de agua es porque cada año Saltillo recibe en promedio a 15 mil personas, lo que representa 5 mil tomas domiciliarias adicionales.

AGUA PARA 266 MIL HOGARES

Actualmente, Agsal brinda el servicio de agua potable a 266 mil hogares, pero el índice de crecimiento se estima en un dos por ciento anual, sin embargo, la eficiencia hidráulica o la facturación contra la extracción puede quedar rebasada y es necesario tener nuevas fuentes de agua para incluirlas en la red en un futuro y que el sistema de agua no se convierta en un obstáculo para los planes de crecimiento y desarrollo.

“En 20 años lo que hemos hecho es compensar el crecimiento con las eficiencias, porque el crecimiento ha sido al doble, es decir, se ha duplicado la población de la ciudad, no obstante la extracción de agua sólo se ha elevado un 20 por ciento, con lo cual hemos podido vivir con eficiencias y estamos creciendo, la ciudad no se frena y nosotros no vamos a ser un elemento de freno, nunca”, dijo el gerente de Aguas de Saltillo.

La licitación que acaba de lanzar Agsal para un nuevo pozo profundo de hasta 500 metros de profundidad es en la zona sur, en Agua Nueva, se realizará en calizas y se está invitando a empresas nacionales para que participen.

“Sabemos que ahí el agua es buena, porque tenemos pozos ahí. Esperamos encontrar un agua de óptima calidad y que luego se pueda enviar desde Agua Nueva hasta la tubería paralela de la carretera a Zacatecas, y de ahí enviarla hasta Saltillo”, dijo Bosch Bragado.

La obra fue aprobada en el Consejo de Agsal el pasado mes de diciembre de 2020.