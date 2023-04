¿Votos o risas? Las ocurrencias de Armando Guadiana en la búsqueda de la gubernatura de Coahuila

Tal es el caso del candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, quien en el primer debate causó hilaridad por las ocurrencias que tuvo durante sus intervenciones.

Guadiana Tijerina, al iniciar uno de sus turnos, dijo: “Oigan, y por necesidades biológicas no podrá uno... me dan ganas de hacer pipí”, señaló el candidato de Morena, luego se quitó el sombrero e intentó colocarlo sobre el micrófono que estaba hablando, pero uno de los moderadores, el periodista Javier Solórzano, le dijo que entonces ya no se escucharía.

El morenista dijo que mejor ya no iría al baño, pues temía que fuera robado su sombrero, el cual tenía la firma de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez: “Saben qué, mejor no voy, no me lo vayan a robar”, dijo.

El público que abarrotó el primero de los encuentros que sostendrán los candidatos a la gubernatura de Coahuila, en el Teatro Nazas de Torreón, estalló en risas. En la hilaridad del comentario, el moderador Javier Solórzano intentaba retomar el tema del momento sin poder contener también la risa.

Luego, en otro momento del primer debate, el morenista discutió con los moderadores del encuentro, pues Guadiana les cuestionó por qué él no había tenido la oportunidad de hablar sobre agua, a lo que le respondieron que el tema ya había pasado y él utilizó su tiempo como quiso durante las rondas y en otros temas...

En un intento por apaciguar la situación, Solórzano dijo que si todos los candidatos estaban de acuerdo, se le podría dar 20 segundos a Guadiana para que hablara sobre el tema. Los contendientes aceptaron a regañadientes darle los 20 segundos, pero el morenista no los tomó, pues le pareció muy poco, por lo que Solórzano le dijo que no había tiempo para que expusiera un tratado sobre el agua en ese momento.

MENOS ‘SHOW’ EN DEBATE CIUDADANO

Posteriormente, en el debate ciudadano organizado por la Coparmex, Armando Guadiana se vio más mesurado, y solamente llamó la atención la carcajada que soltó cuando uno de sus contrincantes, Manolo Jiménez, lo acusó de que “honrado, honrado” no era.