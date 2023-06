Vuelve a la vida Coquizadora de AHMSA; convencen a obreros de levantar el plantón y permitir inyección de gas

El plantón que mantenía en riesgo de apagar totalmente la Coquizadora en la planta siderúrgica 1 de Altos Hornos de México ( AHMSA ) fue levantado la noche de este martes, y se logró llevar el suministro de gas para que este departamento especial de la acerera no colapsara en su totalidad.

Inicialmente se suministraron 35 mil litros de gas, luego ingresó otra pipa de 15 mil litros y en las próximas horas se ingresará otra de 12 mil.

No obstante, no se les informó cuándo se les pagarían sus salarios atrasados, que suman ocho pagos semanales hasta el día de hoy, acompañados de los pagos de vales de despensa, pensiones alimenticias y bonos de puntualidad.

DIRECTIVOS HABRÍAN ALERTADO DE RIESGO HORAS ANTES

Joel García Haro, directivo de Relaciones Laborales, se había reunido al mediodía de este martes con los obreros que se manifestaban en la Coquizadora, y de la misma forma anunció que se podría llevar a la empresa al colapso total si la Coquizadora se apaga.

“Venimos a decirles que si a esto ya no se le inyecta gas, tan sencillo como está a punto de perderse, se pierden todos los procesos primarios a partir de ahora, se pierde la Coquizadora y si no existe la Coquizadora no tendría razón de existir ni la Sinter ni el pellet, porque son procesos primarios”, alertó. Finalmente, por la noche los obreros accedieron a permitir que las pipas suministraran al área y le incrementaran la temperatura que había disminuido considerablemente.