Coquizadora a horas de apagarse en AHMSA; obreros continúan protesta y empresa no paga salarios

Ante los bloqueos que mantienen los obreros de Altos Hornos de México en las plantas 1 y 2 en Monclova, las horas para que siga encendida la Coquizadora 1 están contadas; sin recibir suministro de gas, esta área importante para la empresa se apagará totalmente y será una situación catastrófica para la acerera.

Cientos de trabajadores de ambas siderúrgicas, se amotinaron desde la tarde noche de este lunes ante el incumplimiento de pago de salarios, el cual ha alcanzado ya ocho semanas sin darse en tiempo y forma, al igual que la entrega de vales de despensa, pensiones alimenticias y bonos de puntualidad y asistencia.

Esto les orilló a tomar la decisión de impedir que las pipas de gas que suministran a esta área estratégica ingresaran con normalidad, lo cual mantienen en una situación crítica a la empresa.

“De aquí en delante son horas críticas, viene daño colateral, son daños irreversibles” expresó José Juan Alvarado, comisionado de seguridad en la Coquizadora 1, al reconocer que, para la tarde de este martes 27 de junio, se registró al interior de este departamento una temperatura de 700 grados, cuando 24 horas antes era de mil 200 grados.

Explicó ante la falta de suministro de gas, las baterías y hornos van en declive, “va para abajo el equipo, si baja más grados como a 500 ya está crítico”.

Joel García Haro, directivo de Relaciones Laborales, se reunió a medio día con los obreros que se manifiestan en la Coquizadora y de la misma forma anunció que se podría llevar a la empresa al colapso total si la Coquizadora se apaga.

“Venimos a decirles que si a esto ya no se le inyecta gas tan sencillo, como está a punto de perderse, se pierden todos los procesos primarios a partir de ya, se pierde la Coquizadora y si no existe la Coquizadora no tendría razón de existir ni la Sinter ni el pélet, porque son procesos primarios”

Expuso a los inconformes que durante seis meses se ha vivido una situación complicada, en que la empresa ha vendido chatarra, coque, terrenos para intentar pagar los salarios y prestaciones, sin embargo, fue claro, al momento no hay para pagar y no se sabe cuando se podrá realizar este hecho.

Pese al anuncio de alerta que se dio por parte de los representantes de la empresa, así como de los trabajadores de la Coquizadora si esta se apaga totalmente, los trabajadores respondieron que seguirán firmes en su movimiento, hasta no ver reflejado el pago de sus ocho semanas de salario y demás pagos de prestaciones pendientes.

Para la tarde de este martes, las chimeneas de la Coquizadora ya no echaron humo, a decir de los expertos del departamento, si para este miércoles no se le suministra gas a esta área, para las 18:00 horas, se habrá apagado totalmente causando daños irreversibles a la empresa.