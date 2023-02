¿Y los dueños? Retiran vehículo abandonado en Centro de Saltillo después de 2 años... y dejan otros

No obstante, luego de la visita de VANGUARDIA al lugar el pasado 20 de febrero, el propietario retiró el vehículo por medio de una grúa durante el 21 de febrero, cerca de las 19:00 horas.

En la misma calcomanía, se le debe explicar al propietario el tiempo que tiene para remover el vehículo y no sea retirado.

En entrevista para VANGUARDIA, la subdirectora de Tránsito y Vialidad, Zulema Banda, explicó que ante este tipo de situaciones, la ciudadanía puede reportar los casos al 844 414 1114, al 911 o a los grupos de seguridad de WhatsApp.

A partir de que un agente de seguridad investigue el caso, determine que un vehículo está en estado de abandono y notifique por medio de la calcomanía que se va a retirar al corralón, comienzan a contar los ocho días para que el automóvil sea removido de la vía pública.

VANGUARDIA tuvo conocimiento de al menos otros dos vehículos reportados por vecinos del Centro Histórico que, si bien no se han movido en más de dos años, sus propietarios suelen dar signos de que no están en abandono, pues los lavan de vez en cuando e incluso se suben a ellos, más no los retiran ni los estacionan en algún otro sitio.