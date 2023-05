‘Yo estoy defendiendo a Coahuila’: Mejía Berdeja a AMLO

El candidato a la gubernatura de Coahuila por el Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, aclaró este jueves al presidente Andrés Manuel López Obrador que no hace uso de su imagen para promocionar su campaña, y aseguró estar enfocado en defender a Coahuila.

“Solamente quiero aclarar que en mi propaganda de campaña, en mis espectaculares, volantes, no he utilizado el nombre de él (AMLO), ni la imagen de él”, dijo el candidato petista a la referencia que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana durante la conferencia matutina presidencial, donde fue cuestionado de aparecer en propaganda del exsubsecretario de Seguridad Pública.

“Aclarar de que yo no tengo relación con Ricardo Mejía... no tengo relación, aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós... y no quiero, creo que esto lo puedo decir sin que me vayan a afectar, y no quiero que se use mi nombre porque yo no tengo relación con él, así de claro, se me hace un acto de deshonestidad el estar utilizando mi nombre para una campaña cuando no tengo yo relación”.