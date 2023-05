POLITICÓN: Se dieron hasta con la cubeta por elecciones

I. COMPUNGIDOS

Los que andan muy compungidos son Alberto Anaya, dueño de la franquicia rojilla llamada PT, y la familia feliz González, más allegados, del PVEM, porque les empezó a hacer ruido lo que dijo Mario Delgado, que ve muy difícil una alianza con ellos rumbo al 2024. Basta recordar que el próximo año a Morena le interesa la Presidencia de la República, y también el Congreso de la Unión, pero el resto de aliados se juega la subsistencia y una representación digna en las cámaras. ¿Sería por eso que la diputada federal del PVEM, María del Carmen Pinete, se justificó en tribuna diciendo que no abanderaron a Armando Guadiana porque es un empresario taurino y aparte empresario minero de carbón?

II. HASTA EL FINAL

Pero todo hace indicar que la gente de Pepe Cuco Sandoval y los mandamases a nivel nacional dueños de la franquicia verde están más que amarrados en seguir apoyando a Lenin Pérez. Dos mujeres salieron al quite a las presiones de Mario Delgado: Claudia Rodríguez, secretaria general en Coahuila, y la dirigente nacional, Karen Castrejón. El mensaje es que no van a ceder a presiones.

III. TERRATENIENTE

En la Región Centro dicen en tono de chascarrillo -ya qué más queda- que a Alfredo Paredes, candidato a diputado, nomás le faltó comprar AHMSA, porque el “Transparente” César Flores se ha encargado de difundir que Paredes es dueño de medio Monclova, y eso porque el resto no estaba en venta. En donde siguen haciendo como que la Virgen les habla es en la Fiscalía Anticorrupción de Jesús Homero Flores, porque Paredes tiene denuncias por enriquecimiento y otros temas relacionados con su administración como alcalde. A todo el mundo le parece extraño que se haya optado por llamar a cuentas al otro ex alcalde, Gerardo García, y no al hoy candidato Paredes. ¿Cuál será el plan de los azules?, ¿acaso siguen con la idea de tapar el sol con un dedo?

IV. BARBARIDADES

Está tan focalizada la elección en las candidaturas a gobernador del estado, que los aspirantes al Congreso local andan diciendo barbaridades a medio mundo, prometiendo lo que jamás podrían hacer, y sumándose de lleno a la propuesta del candidato a gobernador de su partido, lo que de entrada muestra un “entreguismo”. En la teoría son dos poderes distintos. Que alguien les explique, o que el IEC de Rodrigo Paredes haga algo.

V. CON LA CUBETA

En el Congreso de la Unión se dieron hasta con la cubeta por el proceso electoral que se vive en Coahuila y el Estado de México. La discusión estuvo centrada en la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en los procesos a través de la conferencia de prensa mañanera. Nomás les faltó decir que Guadalupe Taddei del INE sigue de brazos cruzados como todo mundo se brinca las trancas. Pocos hablaron en específico de Coahuila y sus candidatos. Lo que queda claro es que Morena de Mario Delgado trae mucha cola que le pisen en el Edomex: porque hubo acusaciones de utilización de dinero público a través de alcaldes para favorecer a Delfina Gómez. Lo coincidente es que esta elección es antesala del 2024.

VI. POLICÍAS DEL VOTO

En el Edomex, Mario Delgado y Morena ahora van a jugar a los policías del voto con su herramienta #DefiendeElCambio, donde a través de WhatsApp van a recibir las denuncias ciudadanas sobre delitos electorales, como compra de votos y acarreos. Sólo que a diferencia de la Fepade, que sí es una autoridad, aquí sólo se van a recibir denuncias donde exhiban al PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, es decir, la coalición que representa Alejandra del Moral. ¿Y quién los vigilará?

VII. MACETA EN EL PASILLO

Cuentan que del 20 al 24 de mayo en el Centro de Convenciones “Henry B. González”, de San Antonio, Texas, se realizará un evento turístico internacional. Partiendo del entendido que Estados Unidos es un cliente potencial en turismo para México, y Coahuila quiere insertarse en ese mercado, se pensaría que gente de la Secretaría de Turismo de Azucena Ramos estaría por ahí buscando promover los Pueblos Mágicos del estado y tratando de atraer a norteamericanos y de otros países, pero no. En los registros no está ninguna autoridad turística del estado. No hay congruencia entre lo que se pregona y lo que se hace. Turismo una vez más ocupa el lugar de maceta en el pasillo.

VIII. VENDE ILUSIONES

El que dicen que se está aprovechando de la crisis de AHMSA es el secretario técnico del Ayuntamiento de Monclova. Resulta que a Héctor Garza -abogado de profesión- lo señalan de citar a empresarios a los que la acerera debe millonarias cantidades por trabajos no pagados y les ofrece, por supuestas órdenes del alcalde Mario Dávila, iniciar a través de su despacho demandas mercantiles para exigir los pagos pendientes. Quienes le saben a las leyes aseguran que sólo les está vendiendo ilusiones. ¿Será?

IX. EN SINTONÍA

Que el Consejo Universitario de la UAdeC se mantiene en sintonía con lo que piensa el rector Salvador Hernández. En primer lugar, abrir los espacios a las mujeres en todos los lugares en los cuales hay toma de decisiones, y también en aquellos en los cuales existe la postulación. La decisión final sobre la paridad de género se tomará el 12 de junio en Monclova, lugar designado como sede de la reunión del consejo. La que sí, definitivamente está más que enterrada, es la propuesta de perpetuarse en la dirección de una escuela o facultad hasta por 15 años. Esa propuesta de la directora de la FCA, Yazmín Cervantes, además de provocar encontronazos que no abonaban a la estabilidad universitaria, también hizo que se reagruparan las fuerzas que buscarán la rectoría en el próximo proceso.