49ers vs Vikings: duelazo de alto puntaje con ligera ventaja para San Francisco

Una vez mas salen las estadísticas en contra de Kirk Cousins en juegos estelares. Y las críticas no son en vano, su nada decoroso récord en MNF es 2-10; siendo las 2 victorias vs los Osos de Chicago. Habría que buscar un buen sustento para agarrar los puntos con los locales.

Por el lado de las lesiones de los 49ers, hasta hoy sábado todavía no se sabe si Deebo, McCaffrey y Williams jugarán el lunes. El que estén vendiendo el +7 con vikingos mas caro (-115) podría dar indicios que no participaran. ¿Cuánto afectaría si no juegan los primeros dos? De las 2,228 yardas totales a la ofensiva, el 51 por ciento (mil 127) son ellos 2. Por tierra se vuelve aún más crítica su ausencia con un 73 por ciento por lo que el éxito de San Francisco creo que se recargará en su defensiva.

Los vikingos no pueden correr la bola teniendo un promedio de 75 yardas terrestres por partido para ser el numero 30 de la liga. Además, solo lo intentan el 31% de sus jugadas y es fecha que no registran una sola anotación por esta vía. Ahora, la defensiva de los 49ers acepta cuatro yardas por acarreo (son el #15 en la liga) pero aceptan 80.2 por partido. Bien podría ser que pronto se van arriba en el marcador y sus contrincantes se enfocan en el ataque aéreo. Aspecto que presiento en este partido no lograran por sus ausencias.

Aquí el reporte en tiempo real... así como ando escribiendo estas líneas, me llega la alerta que la línea cambio a 6.5 ahora con precio -105 para vikingos. Seguimos sin novedad sobre el estatus de los lesionados, pero “algo saben en Las Vegas”.

La defensiva de los Vikingos es media tabla, pero con un McCaffrey no al 100 por ciento (si es que juega) así como el OT Williams en la misma situación dudo que los de rojo y dorado continúen siendo tan efectivos. Será un buen termómetro para el nivel de Prudy si con estas ausencias o limitaciones pueda seguir jugando tan bien. Presagio que se verá un poco mermado; no estoy diciendo que sin ellos no pueda jugar al nivel mostrado, pero en el primer partido que se presenta, le afectará.