?wmode=transparent&controls=2&showinfo=0&theme=light">

El equipo hizo trabajo regenerativo este viernes y se trató de crear un buen ambiente, desintoxicarse un poco del mal momento y ponerse positivos de alguna manera.

Publicidad

Para el técnico, este es su segundo torneo en el timón de Toluca, el que revertió el anterior cuando el equipo quedó en los últimos lugares, no calificó ni al repechaje y por si fuera poco recibieron más de 30 goles cuando aparentemente el estilo de juego que gusta el técnico pondera la parte defensiva.

TE PUEDE INTERESAR: Tuzos le repiten la dosis al Toluca, ahora en la Final de la Liga MX

Pese al marcador abultado, las expectativas son muchas hacia Toluca; la afición que no dejó de apoyar de ayer tiene confianza en que las cosas serán diferentes en la bella airosa.

Publicidad

“No es normal que te vayas perdiendo una final 0-4 al descanso. Estamos apenados, caídos. Muertos no estamos. Son 100 minutos ahora, hoy fueron 96 minutos y hay vida. Se podrán reír de mí, no me importa. Yo confío mucho en este grupo”, aseguró el jueves Ambriz en conferencia de prensa.