Arozarena ya es una leyenda de México

A Benjamín Gil le preguntaron cómo podía describir el impacto que había causado Randy Arozarena dentro de La Selección Mexicana de Beisbol en el Clásico Mundial, no sólo por lo hecho en el terreno, que le valió el título de Jugador Más Valioso del Grupo C, sino por su personalidad y presencia en el clubhouse.

Y el mánager de la Selección de México respondió: “Sé que es un jugador muy querido en toda la Florida y aquí en Miami, pero creo que es más querido ahora en México, tiene una personalidad infecciosa. Es una estrella, un personaje. Es como el Chavo del 8 del beisbol de México. Es ahora un personaje preferido de todos los mexicanos”.

Eso dijo el viernes antes de que Arozarena recibiera 2 boletos, anotara una carrera y por sobre todas las cosas, hiciera esa fabulosa atrapada corriendo cerca de 100 pies y casi chocando contra la pared, en la parte alta del octavo inning, para robarle un extrabase a Emmanuel Rivera y una carrera a Puerto Rico, que hubiese empatado la pizarra a 5.

Y es que fue un engarce clave en la victoria 5-4 de México para pasar a semifinales del Clásico Mundial. Y al preguntarle al mánager de Puerto Rico, Yadier Molina ¿Qué tan importante fue la jugada de Arozarena? su respuesta fue: “Nos mató”.

LA OPINIÓN DE BENJAMÍN GIL

Sobre esa jugada el mánager mexicano comentó: “Fue sumamente importante, el corredor ya había pasado segunda”, es más, si el tiro lo hace al cortador, hubiera sido dobleplay... pero, pues, está bien, se vale que se emocione un poquito también”.

Y al preguntarle, después del triunfo, en qué estatus había pondría ahora el cubano naturalizado mexicano después de hacer ese lance, el mánager mexicano expresó que “era no sólo la mejor jugada en la historia del beisbol, sino “del deporte mexicano”.

Y agregó: “Es el Chavo, el Chapulín Colorado, el Kiko y la Chilindrina también”, desatando un mar de risas de los periodistas presentes.

Luego hizo una pausa y más en serio, añadió: “Es un muchacho que está sumamente entregado a hacer todo lo que pueda, dentro de su capacidad, para ayudar a esta familia de guerreros mexicanos a pelear por el campeonato mundial”.

Arozarena, por su parte expresó: “Estoy agradecido con ese apoyo que me brinda la afición”, “Me han mandado muchas cosas desde México. No puedo imaginarme toda esa alegría que les brindo cuando juego. Me han puesto hasta en fotos de billetes. Es algo que yo nunca me iba imaginar”.

DECIDIÓ REPRESENTAR A NUESTRO PAÍS

Cuando empezó el Clásico Mundial de Beisbol, llamó la atención de algunas personas la presencia del cubano de 28 años de edad, Randy Arozarena en la selección de México, pero hay que saber que tiene ciudadanía mexicana.

Cuando salió de Cuba en el 2016 tras 2 temporadas en la Serie Nacional con Pinar del Río, Arozarena llegó a México para participar con Toros de Tijuana y la Liga del Pacífico con Mayos de Navojoa. Además Arozarena tiene una hija que nació en México y él está naturalizado en nuestro país, por eso ha expresado su cariño y en agradecimiento con el pueblo mexicano, eligió jugar en su selección, en vez de con Cuba, que su otra opción. Además Arozarena el viernes rompió la marca de carreras producidas para un jugador de la selección mexicana con 9, superando la 8 que había impuesto Jorge Cantú.