¿Checo por Colapinto? Jefe de Red Bull afirma que Sergio Pérez ‘fue decepcionante’ en México

Uno de los rumores que más sacudió a la Fórmula 1 en las últimas horas es el que refleja la posible salida de Checo Pérez de Red Bull, lo que dejaría una butaca importante libre en la parrilla de cara al 2024.

Esta información viene aparejada con el supuesto interés de la escudería por Franco Colapinto.

El equipo más fuerte de la F1, que dominó de punta a punta las últimas dos temporadas y la primera parte de la actual, estaría encandilado por el rendimiento, el carisma y el apoyo que tiene el corredor argentino desde sus primeras cinco carreras.

El corredor de 21 años fue uno de los tres protagonistas del Día de Medios desde Sao Paulo y no quiso dar su opinión sobre lo que se ha dicho en su entorno.

“Creo que no debería ser yo a la persona a quien se le pregunte sobre eso. Por supuesto, no sé la respuesta. Creo que si Williams no puede darme un asiento de carrera, lo más normal es que me permitan ir a otro lugar y que encuentren la mejor oportunidad para mí, para el futuro.

“Pero no soy la persona adecuada, debería ser la última. Estoy aquí con Williams este fin de semana, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible aquí en Brasil. Es una carrera muy emocionante″, aclaró el argentino.