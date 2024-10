¡Que se arme la ‘Chequiza’!: Arranca el Gran Premio de México y esto es todo lo que debes saber

La pasión de México por la Fórmula 1 no es nueva. El Gran Premio de México tiene una historia que se remonta a 1963 , cuando se disputó por primera vez en el Autódromo Hermanos Rodríguez . Desde sus inicios, la carrera se convirtió en un evento destacado del calendario deportivo del país, con una creciente afición que abarrotaba las gradas, sin embargo, problemas de seguridad forzaron la suspensión del Gran Premio en 1970 .

Ese día llegó en 2015 , cuando el Gran Premio de México regresó al calendario, marcando el inicio de una nueva era para el automovilismo en el país. Desde entonces, la carrera ha sido un éxito rotundo, rompiendo récords de asistencia y consolidándose como uno de los eventos más importantes del año, no solo a nivel nacional, sino internacional. La presencia de Checo Pérez como el principal representante de México en la Fórmula 1 ha alimentado aún más esta pasión.

TE PUEDE INTERESAR: Fernando Valenzuela recibe homenaje previo al Juego 1 de los Dodgers vs Yankees

Además del éxito en las gradas, el impacto económico del evento también ha sido notable. En 2023, se estimó que el Gran Premio generó un impacto de 14,380 millones de pesos para la Ciudad de México , beneficiando a sectores como la hotelería, la gastronomía y el turismo. Este impacto subraya la importancia del evento no solo desde el punto de vista deportivo, sino también económico.

El Gran Premio de México 2024 no solo será una oportunidad para ver a Checo Pérez en acción, sino también a otro piloto mexicano: Patricio O’Ward . El joven talento de McLaren hizo su debut en las Prácticas Libres 1 , el viernes 25 de octubre, lo que añadió un toque especial a la jornada inaugural del evento al terminar su participación en la tercera posición .

INFORMACIÓN ÚTIL PARA LOS ASISTENTES

Si planeas asistir al Gran Premio de México, es importante que tomes en cuenta algunos aspectos logísticos. La forma más accesible de llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez es a través de la Línea 9 del Metro (café), que va de Tacubaya a Pantitlán. La estación Ciudad Deportiva es la más cercana a las puertas del recinto, aunque también puedes bajarte en Velódromo o Puebla, dependiendo de tu ubicación dentro del autódromo.

Es importante destacar que los boletos para el Gran Premio de México 2024 ya están agotados, por lo que se recomienda no asistir al recinto si no cuentas con entradas, ya que la reventa puede ser riesgosa y propensa a fraudes. Si no lograste conseguir boletos, Fox Sports transmitirá el evento a través de su canal Premium, con un costo de 119 pesos.