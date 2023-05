‘Tengo mucho en lo que pensar’: LeBron James sobre su futuro en la NBA

LOS ÁNGELES.- LeBron James, eliminado este lunes con los Lakers de Los Ángeles en las Finales de la Conferencia Oeste por Denver Nuggets (4-0), dejó interrogantes sobre su futuro y un mensaje críptico en la rueda de prensa tras el cuarto y definitivo encuentro (111-113).

“Fue un viaje bastante extraordinario el de esta temporada. Pero no sé. No me gusta decir que fue un año exitoso porque no juego por nada que no sea ganar campeonatos en este punto de mi carrera. No es divertido para mí no ser capaz de ser parte de las Finales”, argumentó en la última pregunta de la comparecencia.

“Veremos lo que pasa más adelante. Siendo honesto, tengo mucho en lo que pensar. Siguiendo adelante con el básquetbol, tengo mucho en lo que pensar”, agregó antes de cerrar la rueda de prensa.

Estas declaraciones causaron mucho revuelo en las redes sociales y el periodista de ESPN Dave McMenamin habló posteriormente con LeBron para aclarar lo que quería decir y copió en su cuenta de Twitter la siguiente conversación:

“McMenamin: cuando dijiste que querías pensar sobre cosas, ¿qué deberíamos sacar de todo esto?

James: si quiero continuar jugando.

M: ¿En el próximo año?

J: sí.

M: ¿Lo dejarías?

J: Tengo que pensar en ello”.