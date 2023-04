Con dos de ventaja, Unión Laguna derrota a Saraperos en su penúltimo juego de pretemporada

Con estos dos hombres embasados, llegó José Fernández con la intención de abrir el marcador pero su participación resultó en el tercer out. Dando entrada al segundo periodo.

Los Algodoneros no pudieron avanzar en su segunda participación al bat, por lo que el turno del Dragón del Norte llegó muy rápido, y, aunque el saltillense Fernando Villegas no pudo hacer nada antes de que le llegara el out, Missael Rivera conectó un batazo al jardín izquierdo que terminó entre dos jardineros que no encontraron la bola; alcanzó a llegar a la segunda base.

Con el batazo de Ricardo Serrano, Rivera alcanzó la tercera; lamentablemente, un doble-play de la novena rival, les impidió avanzar.

En la tercera, el rival le robó una base a Saltillo y, con cero outs en el marcador Algodoneros comenzaba a pintar un panorama a su favor. Y así fue. Se marcó la primera.

Los rivales intentaron seguir con el robo de bases, pero, la Nave Verde lo evitó.

En su turno al bat, Mallex Smith consiguió la primera base con un hit, pero fue eliminado de la misma por el propio lanzador.

La cuarta se fue sin movimientos en la pizarra, y fue hasta la quinta cuando la ventaja por los de la Laguna, aumentó a una rayita más (0-2), con Iván Zavala en la lomita.

Afortunadamente, en la misma entrada y con un hit de Henry Urrutia, se logró un doblete por parte del Sarape, y el partido se empató.

La sexta casi pasó desapercibida para los visitantes, que, nuevamente, se fueron sin más carreras en el morral; la situación no fue muy diferente para el Dragón del Norte que, aunque parecía que estaba despertando, seguía igual.

Saraperos estuvo cometiendo errores que, aislados, parecían mínimos, pero sumándose dejaron ver a una novena desconcentrada y fuera de lugar. Cada vez se hacían más frecuentas las bolas sueltas y los pases mal lanzados o atrapados.

De ahí, los robos de base volvieron a hacer presencia, así como la ventaja de una carrera más (3-2) para la visita en la séptima; en tanto, el marcador para los verdes se mantuvo estático y terminó la participación de Anibal Cervantes como lanzador.

Tomás Solís entró como relevista en la 8va y vio a los Algodoneros llegar al plato de home una vez más. En este punto, la ventaja ya era doble (4-2).

El cerrador por el Sarape, fue Yepson Gómez. Se plantó en el montículo dispuesto a ayudar a su equipo a remontar y dejar la victoria en casa. Minutos después llegó la quinta para Algodoneros.

Volvieron al bate los verdes con tres carreras abajo, y con ello un home run de Fernando Villegas, que conectó la pelota hasta fuera del campo y le permitió recorrer cada una de las bases con total tranquilidad (5-3).