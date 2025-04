Vladimir Guerrero Jr. firma el contrato más grande en la historia de los Blue Jays

Vladimir Guerrero Jr. ha logrado lo que muchos creían casi imposible: un contrato de 9 mil millones de pesos con los Blue Jays de Toronto por 14 años. Con este acuerdo, el pelotero se asegura su futuro con la franquicia hasta 2039, convirtiéndose en uno de los jugadores mejor pagados de la historia de las Grandes Ligas.

Este contrato no solo es un récord para la franquicia, sino que también llega después de un par de inviernos difíciles para los Blue Jays, quienes vieron pasar a jugadores como Shohei Ohtani, Juan Soto y, en su momento, Kyle Tucker, mientras la gerencia intentaba asegurar nuevas estrellas para el equipo. Durante este tiempo, Guerrero Jr. estuvo cerca de irse, pues, antes del Spring Training, dejó claro que no continuaría negociando con Toronto si las ofertas no mejoraban. Las condiciones ofrecidas no eran satisfactorias, lo que llevó al dominicano a expresar su intención de llegar a la agencia libre después de la próxima Serie Mundial.

Estas palabras provocaron que la gerencia de los Blue Jays revisara su estrategia. Ante la amenaza de perder a su jugador franquicia, Toronto abrió más la cartera y accedió a la petición de Guerrero, cerrando un acuerdo que supera incluso al de Ohtani, al menos en valor presente, y que coloca al pelotero de los Blue Jays en la cima de los contratos más lucrativos en la historia del beisbol.

La firma, que se concretó sin grandes anuncios, fue reportada de manera gradual a través de los medios especializados y se convirtió en un tema de conversación inmediato. El contrato de Guerrero es el segundo más grande en la historia de las Grandes Ligas, solo detrás de los 13 mil 770 millones de pesos que firmó Juan Soto con los Mets de Nueva York.