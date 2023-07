Coldplay feat... ¿Roger Federer?: el tenista sorprende en concierto de Zúrich

ZÚRICH.- No hay duda que Roger Federer es toda una leyenda en el mundo del tenis y su fama es tan grande que, no importa a dónde vaya, siempre llama la atención del público; el concierto de Coldplay en Zúrich, Suiza, no fue la excepción.

Durante el recital, Federer fue invitado al escenario por la banda británica para participar en la interpretación de “Don’t Panic”, canción que pertenece al álbum “Parachutes”.

Chris Martin, el vocalista, fue el encargado de presentar al ganador de 20 torneos de Grand Slam ante los miles de fanáticos reunidos en el Stadion Letzigrund.