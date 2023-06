Como todo un ‘rockstar’, presentan a Karim Benzemá como nuevo jugador del Al-Ittihad

“He ganado muchas cosas en Europa. He firmado aquí con mucha ambición y con ganas de aportar mi experiencia, esperando ganar muchos títulos y con ganas de jugar para hacer elevar el club, pese a que ya esté bien alto” , dijo en francés el jugador en su presentación a los medios.

“Los aficionados y el pueblo de Arabia Saudí son muy calurosos. He jugado partidos aquí y me encanta ese calor. Ya lo vi ayer esta locura y me emocionó, espero darles todo ese calor en el terreno”, afirmó en referencia a su llegada a Yeda, la ciudad a orillas del mar Rojo que será su hogar hasta 2026.

Preguntado por su familia y cómo aceptaron el mudarse al reino árabe, Benzema respondió sonriendo que están “muy contentos” y que no han tenido duda en viajar a Arabia Saudí, ya que el país le ha “abierto los brazos”.