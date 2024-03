¡Con amenaza de bomba incluida! Ohtani encarrila a los Dodgers a la victoria ante los Padres en Seúl

Ohtani se fue de 5-2 en su primer partido desde su salida de los Angelinos de Los Ángeles con un contrato récord de 700 millones de dólares y 10 años con los Dodgers. Unos 15 mil 952 aficionados acudieron al Gocheok Sky Dome en Seúl.

El versátil astro, que este año no podrá lanzar tras operarse el codo, tuvo un despiste en las bases que provocó el último out en el octavo. Fue puesto out tras pasar por segunda base y luego no tocar la almohadilla cuando se regresó tras el elevado de Freddie Freeman, con lo que se decretó un doble play que puso fin al inning.

HAY AMENAZA DE BOMBA DURANTE EL JUEGO ENTRE LOS DODGERS Y LOS PADRES

Una amenaza de bomba no afectó la antesala del juego. La policía de Corea del Sur dijo que no encontró ningún explosivo en el estadio tras una búsqueda el miércoles después de que fue reportada una amenaza de bomba contra Ohtani.

Cerca de 150 policías, utilizando perros de rastreo y detectores de rayos X y otro equipamiento buscaron por todo el estadio, pero no encontraron ningún objeto sospechoso.

Los lanzadores de los Padres expidieron nueve boletos, además de propinar un pelotazo. Los Dodgers conectaron siete hits, ninguno para extrabases.