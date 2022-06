‘Cuánto mide su trasero’... Miss Bumbum, Suzy Cortez, revela que Piqué le mandaba mensajes candentes estando con Shakira

Tras desatarse la polémica sobre una supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira, quienes vivieron una crisis matrimonial en 2020, ahora Suzy Cortez, la Miss BumBum, confesó que el defensa central del FC Barcelona le preguntaba constantemente sobre su trasero.

La modelo brasileña reveló que el futbolista la contactó en redes sociales entre los años de 2016 y 2018, por medio de Instagram y ahí le enviaba mensajes hablando acerca de su retaguardia.

“Fue el que me mandó un mensaje más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”, dijo la Miss BumBum.