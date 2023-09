Dolphins destroza 70-20 a los Broncos: todos los récords que Miami rompió ante Denver en la NFL

Lo que sucedió este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, no tiene precedentes. Los Dolphins de Miami no solo siguen invictos (tres jugados, tres ganados) sino que humillaron en casa a unos Broncos de Denver que, literal, no metieron ni las manos.

El equipo que lidera Tua Tagovailoa, y no solo él, sino todo su poder ofensivo, anotaron la mayor cantidad de puntos por parte de un equipo de la NFL desde 1966, arrasando el domingo 70-20 al cuadro que intenta sacar a flote el ya veterano mariscal, Russell Wilson.

El novato De’Von Achane registró 203 yardas en acarreos, mientras que Tua se lució con un pase de anotación en el hizo un amague.

