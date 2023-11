El ‘Toro’ tendrá su propio parque de beisbol en Nuevo León: inauguran el campo ‘Fernando Valenzuela’ en San Pedro

Por otra parte, Valenzuela se dijo sorprendido de que los aficionados lo sigan recordando y reconociendo a pesar de los años.

“Es algo que sí me sorprende un poco porque ya son 32 años después del retiro, son muchos años fuera del béisbol”, mencionó.

El exbeisbolista confesó que no es de los hombres que les gusta hacer planes por lo que lo que espera para el tiempo venidero es seguir adelante y continuar en lo que le gusta que es el beisbol.

“Realmente uno, al menos yo no hago planes de lo que va a suceder en el futuro si no que vamos paso a paso en lo que viene. Si hay algo diferente a lo que no se ha hecho se tomará en cuenta, pero yo creo que realmente en lo que se refiere al terreno de juego ya estuvimos ahí y se hizo lo mejor posible”, confió.

Afirmó que a lo largo de su trayectoria se divirtió e hizo una carrera.

A pregunta expresa, el exbeisbolista opinó de la expansión a 20 equipos de la Liga Mexicana de Béisbol en el verano.