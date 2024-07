Encabezados por el dominicano Adrián Beltré, inducen a exbeisbolistas al Salón de la Fama

“Los premios que he recibido del béisbol están más allá de los sueños más salvajes de un joven novato que salió de la Universidad de Tennessee” , mencionó Helton durante su discurso. “Sé que soy un hombre afortunado”.

Acompañado de “Big Papi” David Ortiz, Beltré fue el siguiente inducido. Adrián debutó con los Dodgers en el Verano de 1998, sólo dos meses después de cumplir 19 años, y jugó durante 21 campañas.

El tercera base se convirtió en un símbolo de consistencia, una roca en la esquina caliente, un productor constante de carreras hasta sus últimos años que pegó 3 mil 166 hits, y uno de los mejores en jugar esa posición en la historia moderna del juego.

“Lo mejor fue: me encantó. Me encantó el beisbol”, aseguró Beltré. “Y me divertí mucho jugando el juego.

“Poder escribir un discurso para el Salón de la Fama y tratar de cubrir toda su vida, a las personas que han significado algo para él, y hacerlo en inglés, realmente es increíble”, dijo la semana pasada su ex compañero de equipo en los Rangers, Michael Young. “Realmente lo es”.