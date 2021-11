‘Engañé a algunas personas’, acepta Rodgers sobre vacunación

El quarterback de los Packers, Aaron Rodgers, dijo que se mantiene firme en sus comentarios de la semana pasada respecto a los motivos por los cuales no se vacunó contra el COVID-19, pero admitió haber sido engañoso con respecto a algunas personas en torno a su status antes de arrojar positivo a la enfermedad.

Rodgers habló cuatro días después de discutir en el mismo medio sus razones para evitar la vacuna. Rodgers arrojó positivo la semana pasada, y no estuvo disponible para jugar en la derrota de los Packers por 13-7 ante los Chiefs del domingo, quedándose en cuarentena en su casa de Green Bay.

”Compartí una opinión que polariza”, admitió Rodgers. “Lo comprendo. Y engañé a algunas personas respecto a mi status, responsabilidad que asumo completamente, esos comentarios. Pero al final, debo mantenerme veraz conmigo mismo y de qué estoy hecho. Me mantengo firme con las cosas que dije”.

Cuando se le preguntó acerca de su status de vacunación en una conferencia de prensa del 26 de agosto, Rodgers respondió diciendo, “Sí, estoy inmunizado”.

Rodgers había dicho el viernes que buscó tratamientos alternos en lugar de las vacunas avaladas por la NFL, porque es alérgico a un ingrediente en las vacunas de Moderna y Pfizer. No especificó el ingrediente.

El tres veces Jugador Más Valioso de la NFL dijo que no deseaba la vacuna de Johnson & Johnson, después de escuchar acerca de múltiples personas que tuvieron reacciones adversas a ella. Rodgers también se dijo preocupado por potenciales problemas de fertilidad por alguna de esas tres vacunas, incluso a pesar de que los Centers for Disease Control and Prevention y grupos de obstetras recomiendas las vacunas contra el COVID-19 para mujeres embarazadas.

“Realicé comentarios que la gente pudo sentir que fueron engañosos”, confesó Rodgers. “A cualquiera que pudo sentirse engañado por esos comentarios, me responsabilizo por completo de esos comentarios”.