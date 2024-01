Erling Haaland y Cristiano Ronaldo se llevan el Mejor Jugador y Máximo Goleador en los Globe Soccer Awards

“El Manchester City es un club fantástico, disfruto mucho de estar aquí. Espero volver muy pronto de la lesión, me estoy aburriendo de no jugar” , estas fueron las palabras del jugador en el escenario.

LOS DEMÁS GANADORES EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS

Son 11 las diferentes categorías que son premiadas en los Globe Soccer Awards, donde además del “Androide”, otros jugadores de nivel mundial fueron premiados, llevándose la noche el equipo de Manchester City con cinco premios a sus jugadores ya la institución, los ganadores fueron:

Mejor Jugador Masculino del mundo: Erling Haaland

Mejor Jugador Masculino de Medio Oriente: Cristiano Ronaldo

Máximo Goleador del Año: Cristiano Ronaldo

Mejor Jugadora Femenina: Aitana Bonmatí

Jugador Favorito de la Afición: Cristiano Ronaldo

Mejor Equipo masculino de Medio Oriente: Al Ahly

Mejor Equipo Masculino del Mundo: Manchester City

Mejor Equipo Femenino: FC Barcelona

Mejor Entrenador: Pep Guardiola

Mejor Centrocampista: Rodrigo Hernández

Mejor Portero: Ederson

Mejor Jugador Emergente: Jude Bellingham

CRISTIANO RONALDO VUELVE A UNA GALA DE PREMIOS

Después de no estar presente en diferentes entregas de reconocimientos, como el Balón de Oro o el The Best, Cristiano Ronaldo volvió por la puerta grande al llevarse dos galardones en las ramas de jugador favorito de la afición y Mejor jugar masculino de Medio Oriente.Al recibir el premio y estar en el escenario, Cristiano, no se guardó nada con sus declaraciones, al mencionar que la Liga Saudí más competitiva que ligas europeas, como la Ligue 1.

“Para ser honesto, creo que la liga saudí no es peor que la liga francesa. En la liga francesa tienes dos o tres equipos con buen nivel, en Arabia no.

“Creo que es más competitivo. Pueden decir lo que quieran, es mi opinión y he jugado allí un año, así que sé de lo que estoy hablando. Creo que ahora mismo somos mejores que la liga francesa. Seguiremos mejorando”, mencionó el portugués.

Por otra parte, Ronaldo, se sintió orgulloso al ser el máximo goleador del año 2024, dejando en claro que no le afecta las críticas.

“Fui el máximo goleador de esta temporada, imagínate ganar a animales jóvenes como Haaland... Estoy orgulloso. ¡Y pronto cumpliré 39 años! Me gusta cuando la gente vuelve a dudar de mí y entonces tengo éxito. No me afectan las críticas”, dijo con satisfacción el jugador.