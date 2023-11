¡Estará 4 años más en Japón! El pitcher sinaloense, Roberto Osuna, hace historia en la NPB

Osuna hizo historia en la Liga Japonesa de Beisbol Profesional (NPB). Porque este jugador nacido en Juan José Ríos, Sinaloa, se convirtió en el pelotero mejor pagado en la historia del beisbol de Japón. Por lo que este lanzador mexicano ha aprovechado el receso de la campaña para prepararse para la Temporada del 2024 y ha llamado la atención que ha aparecido luciendo en una mejor forma física.

Luis Atwell, trainer y preparador físico de equipos de beisbol profesional, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram videos en los que se ve a Roberto Osuna entrenando. Y comenta que la estrella de los Hawks de SoftBank de la Liga de Japón (NPB) ha trabajado en el gimnasio en forma intensa.

Este pitcher sinaloense que vivió su niñez en Saltillo, cuando su padre jugaba para Saraperos, había sido señalado en más de una ocasión por la forma física que destacaba en el equipo japonés. Lo que se confirma con un video compartido por Atwell y eso ayudaría más en su desempeño en el montículo.

Osuna se ha convertido en el pelotero mejor pagado en la historia de la Liga Japonesa de Beisbol Profesional (NPB) con los SoftBank Hawks ya que se dice que pactó un contrato por 4 años y un monto de $27 millones de dólares.

Roberto Osuna vio acción en 49 juegos de la Temporada 2023 de la Liga Japonesa de Beisbol Profesional (NPB) con los SoftBank Hawks. En ellos consiguió terminar con una efectividad de 0.92 y 26 salvamentos.

AROZARENA COMENTA DE SU RANDY SEÑAL

Este jugador nacionalizado mexicano, revela que no planeó su icónico festejo, si no que en el 2023 Randy se convirtió en uno de los peloteros más destacados de Ligas Mayores y sobre todo, en el más querido por la afición mexicana. Gracias a su icónico festejo en el Clásico Mundial, el pelotero se hizo viral, pero reveló que no lo planeó.

En entrevista para la revista GQ, el jardinero de los Rays de Tampa Bay contó cómo surgió la celebración que terminó conociéndose como “La Randy Señal”.

Esto fue lo que comentó: “Yo decía, no puedo jugar un Clásico Mundial con el país en el que nací, pero México me da la oportunidad, de ir a Las Mayores y tengo que disfrutarlo”.

Vino entonces mi primer turno al bat y en el primer lanzamiento conecté un doble por centerfield y al llegar a segunda me cruzo de brazos como diciendo: “Estoy aquí. Tómenme una foto”. Me sacaron la foto y se hizo viral. Entonces la llamaron “La Randy Señal’.

SU CARISMA LO HA HECHO MUY POPULAR

Randy Arozarena ha combinado sus tremendas actuaciones tanto a la ofensiva como a la defensiva que fue lo que lo lanzaron al estrellato y no ha dejado de disfrutar cada momento.

Por eso comenta que “El proceso ha sido duro, bonito, y la verdad yo me siento orgulloso de mí. Yo he pasado mucho trabajo, sacrificio, ese que me ha traído hasta donde estoy hoy. Randy dice que “Haber estado ya en un Juego de Estrellas, asistir a un Clásico Mundial, ser Novato del Año y romper récords, yo lo disfruto mucho y es lo que más me emociona. Me gusta enfatizar todo lo que ha sido el proceso, porque sin trabajo duro, no hay éxito y esa ha sido la clave y agradezco a México por su apoyo.”, concluyó.