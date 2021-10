Fallece Javier Sahagún, narrador y comentarista deportivo; superó el cáncer en 2020

Javier Sahagún falleció el día de hoy, miércoles 27 de octubre, según diferentes medios y compañeros cercanos a través de sus redes. Después de haberse retirado de Televisa, volvió para las transmisiones de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Fue en marzo del año pasado cuando superó una larga batalla contra el cáncer, festejando en su cuenta de Twitter: “Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer”.

“Terminé las radioterapias y empiezo una nueva vida. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes retos que pueda ofrecer. Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron”, agregó el también aficionado a las Chivas.

Esto luego de ser operado para removerle un tumor, el mes de noviembre de 2019. El día de su recuperación, tocó la famosa campana que indicaba y había ganado su batalla contra el cáncer.

Por el momento se desconoce su repentino fallecimiento, empero, a principios del mes en curso, octubre, compañeros cronistas habían difundido que Sahagún necesitaba donadores de sangre, pues se encontraba internado.

En redes se despidieron de él, colegas y fans de sus famosos comentarios para la WWE. Varios usuarios mencionaban al luchador estadounidense Randy Orton, a quien volvieron tendencia para conseguir que reconozca el trabajo de Javier Sahagún.