No Boxing No Life, Borizteca, Round Zero y No Puedes Jugar Boxeo promotions de la mano de Mundo Imperial, serán los encargados de dar el cerrojazo a la Convención anual 60 del Consejo Mundial de Boxeo.

Se llevarán a cabo combates de talla internacional.

Algo que hace Mundo Imperial por el boxeo es permitir la entrada gratis a la velada boxística con la compra del boleto al Ola Fest y asimismo asistir al concierto de La Adictiva, que dará inicio al terminar la función de boxeo.

Se extendió una invitación VIP a las grandes leyendas del boxeo mundial para la 60 Convención Anual del WBC, algunas de las figuras son: Julio César Chávez, “Canelo” Álvarez, Miguel Ángel Cotto, Mia St. John, Humberto González, Carlos Zárate, Roberto Durán, Félix Trinidad, Carolina Duer, Pipino Cuevas, Jackie Nava, Erik Morales, Marlen Esparza, Nonito Donaire, Carlos Adames, Gabriela y Sebastian Fundora, John Stracey, Juan Laporte, Vinny Paz, Rosendo Álvarez, José Luis Castillo, Rubén Olivares, Cristian Mijares, Marcos Villasana, Antonio Tarver, Wayne Mccallum, José Luis Bueno, Miguel Ángel González.

Mauricio Sulaimán quien preside el CMB, dio el aval para la función de boxeo en el marco de la Convención.

El 11 de noviembre tendrá como pleito estelar de la función a Jonathan “Perita” Escobedo (10-3-1, 4 KOs) que enfrentará a Misael Cabrera (12-1, 9 KOs), duelo entre mexicanos, donde estará en juego el título ligero internacional del CMB.

La función de corte internacional tendrá la presencia del guatemalteco Lester Martínez, también estarán el guerrero estadounidense David Alaverdian y el ruso Valerii Oganisian, quienes enfrentarán a rivales mexicanos.

Lester Martínez (13-0, 11 KOs), invicto y naciente figura del pugilismo guatemalteco, buscará un triunfo más cuando enfrente a Fabián Ríos (7-5-3, 4 KOs), a ocho asaltos en supermedio.

David Alaverdian (6-0, 5 KOs) se medirá en duelo de invictos con Geovanny Meza (4-0-1, 4 KOs), a seis asaltos en peso mosca; mientras que el ruso Oganisian (5-0, 3 KOs) tendrá como oponente a Mahatma García (1-1, 1 KOs), en superligero.

También habrá actividad femenil con el duelo entre María “Polvorita” Salinas (25-8-5) y Esmeralda “Pelusa” Gaona (7-4-1), a seis rounds en la división de peso mosca un combate que promete, pues como es sabido las peleas entre boxeadoras mexicanas, literalmente son “guerras” en el encordado.